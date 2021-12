Compromiso ante los vecinos para limpiar ses Feixes y echar a los okupas

«Hechos y no palabras», reclamaba Marc Marí, uno de los propietarios de ses Feixes que participó ayer en la reunión que mantuvieron los vecinos con representantes del Consell de Ibiza y los ayuntamientos de Vila y Santa Eulària, y a la que también asistieron el GEN y Amics de la Terra. «Llevamos veinte años con esto, pero tengo una esperanza: y es que cada vez hay más propietarios implicados, estamos unidos y también muy hartos», resume Marí, que señala que le «sangran los ojos al ver la toda la mierda que hay en un sitio que podría ser tan hermoso».

Respecto a los hechos, las reclamaciones de los vecinos se centran en dos puntos: la limpieza de los caminos y las acequias, y la expulsión de los okupas que habitan en las infraviviendas que salpican la zona: «Limpiar, limpiar y limpiar. Luego ya se harán otras cosas, pero la prioridad ahora es limpiar», señala Ana Lledó, presidenta de la Asociación de Vecinos, impulsora de la reunión y una de las principales responsables de que las reivindicaciones se hayan reactivado.

Los compromisos

¿Cuál ha sido la reacción de las administraciones? Respuesta afirmativa a todas las peticiones de los vecinos, pero siempre asumiendo que el ritmo de la tramitación oficial suelen ser, en ocasiones, exasperantemente lento. Por ejemplo, el convenio de financiación y actuaciones que desde antes del verano ha estado preparando el Consell no llegó a manos del Ayuntamiento de Ibiza hasta la semana pasada, y ahora es el turno de que los técnicos municipales se lo estudien antes de poderlo firmar. No obstante, aunque el convenio no se haya firmado, las actuaciones de limpieza ya se pueden poner en marcha.

«En este convenio hay una subvención directa a los ayuntamientos en la que el Consell paga los trabajos que se realicen de limpieza», explicó a la salida de la reunión Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell de Ibiza, quien recordó que la competencia de la institución insular se centra en patrimonio, y que es a los ayuntamientos a quienes les compete la limpieza de ses Feixes y el acondicionamiento de los caminos, que son de titularidad municipal: «Lo prioritario es la limpieza y el drenaje del agua. Luego, en un futuro, ya hablaremos de otras actuaciones más ambiciosas, como un centro de interpretación o el soterramiento de las líneas de media tensión. El Consell lo que puede hacer es pagar dinero a los ayuntamientos para que empiecen a actuar».

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Salewski, confirmó que en enero se realizará un bacheo del camino principal de ses Feixes con grava de cantera, aunque será un arreglo provisional antes de otro más ambicioso y que sea más perdurable. Salewski también asumió que el mantenimiento que se ha hecho de la zona hasta ahora es insuficiente: «El convenio de mantenimiento estipulaba una limpieza una o dos veces al año. Hay que hacerlo más a menudo», y animó también a los propietarios de la zona a que «cuiden su trozo de parcela».

Todas las partes volverán a reunirse a comienzos de 2022, en un encuentro en el que los vecinos establecerán un listado de actuaciones prioritarias: «Una vez tenemos el compromiso de todos, hay que actuar ya», resumió Lledó.

El largo trámite para quitar las ruinas

Como sucede siempre en Ibiza, cada palmo de terreno en ses Feixes es propiedad privada. Hay decenas de pequeños propietarios, y aunque cada vez son más los que asumen sus responsabilidades sobre su trozo de feixa, no todos muestran el mismo interés. Contactar con algunos propietarios absentistas no es fácil y, mientras, sus terrenos se llenan de escombros.

Entrar en una propiedad privada y limpiarla tiene un procedimiento, como explica el concejal de Medio Ambiente Jordi Salewski: «Se envía la notificación al propietario y puede pasar que no responda. Se vuelve a enviar. Si la propiedad presenta alegaciones, hay que responderlas». El trámite se puede alargar durante un año, pero Salewski asegura que la maquinaria administrativa ya se ha puesto en marcha: «Si los propietarios no limpian sus terrenos, entonces lo hará el Ayuntamiento de manera subsisdiaria».

En paralelo, Vila ha iniciado la tramitación de cinco expedientes de ruina que permitan la demolición de las infraviviendas que se han convertido en refugio para decenas de personas sin techo que viven en condiciones infrahumanas. «Se ha enviado el requerimiento a los propietarios, que deben solicitar una licencia para reformar los edificios, consolidar las estructuras o derribarlas». La gestión de la declaración de ruina se desarrolla desde Urbanismo y la limpieza del solar compete a Medio Ambiente. «El procedimiento legal ya ha empezado», asegura el concejal.

Durante la reunión, desde el Ayuntamiento de Ibiza se informó de que los servicios sociales han intentado ofrecer una salida a los okupas, pero que estos se han negado a abandonar las infraviviendas. Su desalojo está decidido pero, como suele suceder, requerirá su tiempo.