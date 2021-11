Sant Miquel se rebela contra la jubilación de su médico

«De momento llevamos más de 600 firmas», comenta Joan Tur Planells, presidente de la asociación de vecinos Anàrem a Sant Miquel, que explica que las hojas para apoyar esta petición pueden encontrarse en los principales comercios y «puntos estratégicos» de la localidad. «Es un médico muy querido por todos», comenta Tur minutos después de dar registro de entrada a la carta en la que piden a la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, que «tenga a bien reconsiderar» la negativa a la prórroga que ha pedido el doctor Florit. «Sabemos que, a pesar de su próximo 70 aniversario, se encuentra en perfectas condiciones de salud y con todas las ganas de seguir ejerciendo de médico de nuestra población», explica la carta, que apela no sólo al «cariño» de sus pacientes y la «gran profesionalidad» de Florit, sino también al «déficit de personal sanitario, concretamente de médicos, agravado por la actual pandemia». «No entendemos como se puede desaprovechar un activo como el doctor Florit estando al cien por cien de su capacidad para seguir cuidando de nuestra salud», concluye la carta remitida a la gerente.

Joan Tur Planells detalla que la unidad básica de salud de Sant Miquel tiene asignada una población de unas 2.100 personas «con una gran dispersión geográfica». Ahora mismo el doctor Florit tiene pacientes de todo el municipio de Sant Joan y de sus localidades aledañas —«Sant Llorenç. Sant Joan, Sant Mateu, Santa Gertrudis, Portinatx, Cala de Sant Vicent...»—, afirma el presidente de la asociación de vecinos.

Un doctor «emocionado»

«Me emociona mucho ver lo que están haciendo», comenta el doctor Florit. «Me hace sentirme orgulloso porque que se movilicen para recoger firmas me da a entender que me tienen cariño y me aprecian. En general, que siempre habrá alguno al que no le guste», continúa. «Ahora, en diciembre, hará 41 años que soy médico en este pueblo», explica el médico, menorquín de nacimiento que llegó a la isla poco después de acabar la carrera. No tenía intención de quedarse, pero le gustó tanto la isla que ya no se marchó. Jubilarse no entra en sus planes: «Me encuentro muy bien, con ganas, con fuerzas y me gustaría seguir al menos un año más». Florit se tendría que haber jubilado hace ya cinco años, pero no le apetecía nada, así que pidió una prórroga. Y otra. Y así, hasta cinco. Todas las peticiones se las aceptaron, hasta esta última, que le denegaron «por la normativa». Ya en aquel momento, antes de pedir a Salud que demorara su jubilación, algunos de sus pacientes se movilizaron y pusieron en marcha una iniciativa en change.org para que no se retirara. «Es un gran médico y mejor persona», comentaba entonces María Teresa, una de sus pacientes.

El médico asegura que ha pasado los controles de aptitud del departamento de Salud Laboral —«nos los hacen en el Hospital Can Misses»—, pero que ya se olía que este año «seguramente» le dirían que no le dejaban continuar trabajando. «Si estuviera en otro lugar es posible que no quisiera seguir trabajando, pero esto, para mí, es el cielo», comenta refiriéndose a su consulta.

«Es que me lo paso muy bien», afirma el médico, que reconoce, sin embargo, que los últimos dos años, con la pandemia, han sido «duros». «Sobre todo la ola que hubo a principios de año. A nuestra población le afectó mucho», recuerda. «Creo que hicimos lo que pudimos», añade el facultativo con un tono de voz que hace pensar que quitarse el mal sabor de boca de estos dos años ejerciendo la medicina en tiempos de covid tiene también algo que ver en su decisión de querer seguir cuidando de sus pacientes.

«Me da pena tenerme que jubilar. Entiendo que tiene que llegar algún día, pero me gustaría seguir el máximo tiempo posible en este lugar», indica. Florit tenía la pequeña esperanza de que, al final, le aceptaran su solicitud para demorar, un año más su jubilación: «En cierta forma confiaba en que la situación de la sanidad en la isla, con la falta de personal sanitario, las dificultades para encontrar médicos, la pandemia y toda esta problemática me ayudaría a que me dijeran que podía seguir un año más».

Con la normativa se ha topado

Pero no. Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera justificaron ayer la negativa dada a Toni Florit en la normativa. «A partir de los 65 años, que es la edad de jubilación, pueden solicitar retrasar su jubilación y seguir trabajando, si su estado de salud lo permite y tras la correspondiente revisión médica por parte del servicio de Salud Laboral», explicaron ayer desde la gerencia, que detalló que estas prórrogas pueden concederse de forma anual pero únicamente hasta los 70 años. «A esa edad la ley ya no posibilita más demoras, la legislación impide solicitar más prórrogas», concluyeron desde la gerencia del Área de Salud pitiusa sobre la petición de firmas iniciada por los vecinos de Sant Miquel.

De momento, el doctor Florit no se ha planteado que hará cuando ya no pueda ir a la unidad a atender a sus pacientes todos los días. Vive en el campo y tiene animales de los que cuidar. «Pero eso es sólo una afición», indica Florit, que no se imagina su vida sin su consulta.