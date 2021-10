La cuenta colaborativa de Instagram Mantinc el català, cuyo objetivo es concienciar a los catalanoparlantes para que mantengan el uso de la lengua en las conversaciones con los castellanohablantes, solicitó ayer a la clínica privada Ruiz Nadal de Palma, especializada en cirugía estética, plástica y reparadora, que ofrezca información de sus servicios en catalán. Y la reacción del centro médico privado en la misma red social tildó a la cuenta solicitante de "Catalanazi".

"Lo próximo qué será", se pregunta el centro médico. "¿Romperme los cristales, ponerme en un campo de concentración? Dais asco...eres un cobarde y un desgraciado", añade.

La cuenta Mantinc el català replica: "¿Solicitar a una clínica de Baleares que ofrezca información en mallorquín es ser nazi? Colgaremos en nuestras redes sociales este hecho para saber la opinión de la gente. Muchas gracias por su respuesta. Saludos cordiales".

Pero la clínica privada de Palma sigue: "Sí, ser nazi es señalar al que no piensa como tu para ver si haces daño a su negocio, y también es ser un gran hijo de puta, que es lo que tu eres".

La cuenta catalanista intenta aclarar: "Solo hemos pedido por qué la información no estaba en mallorquín, simplemente eso". Pero la clínica continua. "Un puto catalanista muerto de envidia al que le va bien y no tiene nada más que hacer que ir tocando los cojones, pero te advierto... que no pase nada en mi clínica porque te encontraré. A mí nadie me da clase de mallorquinidad", concluye.

El pasado mes de septiembre activistas de Plataforma per la Llengua llevaron a cabo una acción de protesta en cinco centros de salud de Mallorca para reclamar la atención y la rotulación en catalán en los ambulatorios. Los activistas colocaron carteles en los centros de Son Pisà, Santa Catalina, Casa del Mar, Binissalem y Campos. En los carteles se acusaba a los centros de discriminar el uso de la lengua catalana y se pedía "el fin de las agresiones lingüísticas".