Balears lleva seis chefs a la feria Gourmets, pero ninguno de Ibiza

El equipo de cocineros de las islas que se lleva la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Alimentación a la feria Gourmets Madrid, que se inaugura hoy, no incluye a ningún chef de Ibiza. Hay cuatro de Mallorca, que tienen restaurante en esta isla, vaya (Cati Pons, Igor Rodríguez, José Cortés y Miquel Gelabert), una de Menorca (Sílvia Anglada) y una de Formentera (Sara Valls). De Ibiza, ninguno. Y no será porque en los últimos tiempos desde las instituciones de la isla no se esté haciendo promoción de la gastronomía de Ibiza.