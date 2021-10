Dos pateras dejan en Formentera a 21 migrantes en apenas seis horas

Una nueva patera ha llegado esta mañana a las 10 horas a Formentera. la segunda del día, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. En total han sido localizados siete hombres de origen magrebí, en aparente buen estado de salud, que han desembarcado en la zona de ses Platgetes.

Un particular fue quien avistó a los migrantes y dio el avisó. La Policía Local de Formentera, junto con una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, han intervenido en la detención de los migrantes.

Es la segunda embarcación que llega a las costas de la isla en apenas seis horas. A las 4.15 horas de esta madrugada, otros 14 varones, también magrebíes, han alcanzado la costa en la zona de es Caló de Sant Agustí.

"En Argelia la comida de los pobres, las lentejas por ejemplo, está a precio del pistacho o nueces, lo que provoca que la gente se vaya"

La llegada de pateras a las costas de Baleares no cesa. «La crisis económica esta detrás de la migración. Ahora mismo en Argelia la comida de los pobres, las lentejas por ejemplo, está a precio del pistacho o de nueces, esto provoca a la gente a salir», declaraba a Diario de Ibiza una mediadora social de nacionalidad española y origen argelino que, desde Gandía, intenta facilitar a las familias argelinas información sobre el paradero de sus hijos.

«Los jóvenes ven que no hay solución, que el país tiene gas y petróleo pero que ellos no se benefician de nada. La educación está mal y la sanidad también y más con el covid, incluso hace falta oxígeno en los hospitales», añade esta trabajadora social, que prefiere que no se publique su nombre.

Ante este escenario, son muchos los jóvenes que deciden dejar todo atrás y partir en busca de unas condiciones de vida mejores. Pero el viaje es arriesgado. El pasado 27 de septiembre en la playa de Cap Djenet, en la provincia de Boumerdes, a 169 millas náuticas del sur de Mallorca navegando siempre rumbo norte, se embarcaban Betebiche, Belaada, Karim, Hellis, Samir, Islam y once jóvenes argelinos. Subidos en un bote de fibra con motor fuera borda buscaban huir de la pobreza.

Pero en esta ocasión nada sucedió según lo esperado. La travesía se prolongó durante ocho días interminables, hasta el 4 de octubre, cuando el bote con los 17 jóvenes argelinos naufragó a siete millas al sur del archipiélago de Cabrera. Días después se rescataron en el mar balear tres cadáveres.