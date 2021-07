La Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto 34 denuncias por celebración de fiestas en viviendas particulares en los últimos dos meses, de las cuales 27 han sido en julio y siete en junio, explicaron desde el Ayuntamiento del municipio a través de un comunicado.

En todas estas actuaciones los agentes levantaron un acta por la infracción de la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones por exceder el volumen de música permitido ocasionando molestias a los vecinos, informaron.

Además, en tres de ellas se pudo demostrar que se trataban de fiestas ilegales con comercialización de entradas y los agentes pudieron acceder con conformidad del promotor o inquilino de la vivienda para comprobar que no se cumplían las medidas sanitarias derivadas del covid y levantar la correspondiente acta. En estos casos, también se interpusieron denuncias por infracción de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, por no disponer de la autorización municipal para una actividad no permanente. Los agentes, además, procedieron a intervenir los equipos de música utilizados en las fiestas.

De las 34 viviendas en las que se celebraron estas, únicamente tres estaban registradas como estancias turísticas en viviendas (ETV), siendo la mayoría domicilios particulares que «no se destinan a fines turísticos». De las personas denunciadas, tres eran residentes y 30 de nacionalidad extranjera.

Las actuaciones se están llevando a cabo gracias a la colaboración ciudadana, que da el aviso a los agentes cuando detectan una fiesta cercana a sus viviendas, y al trabajo de rastreo de la nueva Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Policía Local, formada por cuatro agentes, que «vigila las redes sociales para detectar la celebración de fiestas ilegales», lo que permite localizarlas o desactivarlas antes de que se celebren, así como dar traslado de información a otras fuerzas y cuerpos de seguridad o a municipios vecinos, explicaron a través del comunicado.

Desde la concejalía de Gobernación destacaron el «gran trabajo» que están realizando los agentes de la Policía Local tras la proliferación de fiestas ilegales en la isla y solicitaron al Govern balear «más recursos y ayuda legal para controlar el incremento de la actividad ilegal detectada».