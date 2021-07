Ocio de Ibiza propone vetar a los dj que actúen en fiestas ilegales

El gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, se muestra favorable a vetar a los disck jockeys (dj) que pinchen en las fiestas ilegales celebradas en mansiones y que «cada vez están más profesionalizadas». De hecho, esta es una de las propuestas que surgieron de la última reunión que celebró la semana pasada esta asociación empresarial, que reúne a buena parte de las discotecas, salas de fiesta y beach clubs de la isla.

«Estamos muy preocupados porque [las fiestas ilegales] son un problema endémico de la isla y, por desgracia, la policía no puede atajarlo», manifestó ayer Benítez. «La policía está haciendo un trabajo increíble, pero no puede acceder [a las viviendas donde se celebran] y entonces es el momento de pensar en tomar medidas contra los proveedores y el personal que trabaja allí, incluidos los dj», añadió.

El gerente de Ocio de Ibiza lamenta que, frente al intrusismo que generan estos eventos clandestinos, «políticamente no está habiendo ningún cambio normativo para poder arreglarlo». Por ello, incide en tomar medidas desde el propio sector e «ir un paso más allá si las administraciones no pueden acabar con este problema».

Respecto al veto que propone para los dj que participen en estas fiestas ilegales, Benítez incide en que debe aplicarse tanto para aquellos que se dedican a comercializar los eventos como a los que actúan en ellos. «Por supuesto, porque están trabajando en actividades ilegales y ya podemos imaginar cómo se pagan, porque esa gente no está dada de alta y no puede organizar» estas fiestas ilegales, subraya el representante del sector. «Son sitios sin medidas sanitarias, en los que no se cumple ningún tipo de normas, así que deberíamos vetarlos», concluye.

Escaso optimismo

Respecto a la posibilidad de que las discotecas puedan abrir a partir del 26 de julio, tal y como se preveía la semana pasada, Benítez admite que el sector no se muestra muy optimista con el rendimiento que pudiera obtenerse hasta el final de la temporada turística. No obstante, destaca que «la importancia de la marca Ibiza está por encima y más aún la salud de las personas».

«Por eso hemos trasladado al Govern balear que solo queremos trabajar con gente vacunada», recuerda.

El gerente de Ocio de Ibiza también lamenta que su sector se vea implicado en el revuelo por la incidencia del covid cuando siguen cerrados. «Nosotros no hemos sido parte del problema en ningún momento y no nos gusta que se nos señale todavía más sin haber tenido nada que ver», apunta al respecto José Luis Benítez.