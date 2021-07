Denuncian problemas para conseguir el ‘pasaporte covid’ tras haber pasado la enfermedad

Varios damnificados tienen la certeza de haber pasado el covid, y cuentan, más allá del positivo en el test, con pruebas tales como partes médicos que avalan el hecho, pero no a los ojos de la administración, que no acepta otra vía de acreditación que el positivo en prueba PCR. Es el caso de Joan Torres, de 62 años. No es el único en su entorno, ya que, afirma, su esposa y un compañero de trabajo se encuentran en la misma situación.

Torres obtuvo el alta el 28 de febrero. Él explica que solicitó cita para la vacunación hace algo más de dos meses, y entonces le informaron de que debían pasar seis desde que superó el virus para poder recibir el antídoto -en su caso una sola dosis al haber pasado la enfermedad-. La sorpresa vino cuando, después de pedir infructuosamente el ‘pasaporte covid’ por la web, acudió personalmente al Hospital Can Misses y allí le dijeron que no le podían expedir el certificado si, a falta de haber recibido la pauta completa de la vacuna, presentaba un test de antígenos en lugar de una prueba PCR.

En su opinión, el sistema induce al afectado al engaño, ya que lo incentiva a pedir vacunarse a pesar de haber pasado el virus hace menos de seis meses -y, en caso de haberse infectado hace más tiempo, a solicitar la pauta completa en lugar de un solo pinchazo, expresa-, teniendo necesariamente que mentir si quiere desatascar su situación, además de poner en riesgo su salud bajo su propia responsabilidad, como se indica al rellenar el formulario de cita.

En su caso, no poseer el ‘pasaporte covid’ le supone un perjuicio importante, indica Torres, quien explica que realiza semanalmente viajes por motivos de trabajo, circunstancia que le obliga a realizarse una prueba PCR o test de antígenos a cada trayecto y a hacer cuarentena a su vuelta a Ibiza hasta la obtención de los resultados, ante lo que teme que la empresa que lo emplea le impute estos períodos de aislamiento domiciliario como días de vacaciones.

Como diagnosticado, pasados seis meses desde su recuperación, Torres no debería recibir la pauta completa, pero, una vez más, la exclusión del test de antígenos como prueba válida impediría la tramitación del documento, señala. En el caso de Torres concurre la circunstancia de que, si tras el término de los seis meses desde la superación de la enfermedad decidiese vacunarse, por su edad le podría corresponder el suero de AstraZeneca, con un período de espera entre la administración de ambas dosis de diez a doce meses. De seguir esta vía, calcula, no podría obtener el certificado hasta diciembre.