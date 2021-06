La magistrada del Juzgado de lo Penal número 13 de Valencia ha dictado un auto en el que revoca el beneficio de la suspensión de la condena a nueve meses de prisión por maltrato animal impuesta a un exconcursante del programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (MYHYV) al haber cometido un delito de violencia de género por el que fue sentenciado en abril de este año.

Según el auto con fecha del pasado 27 de mayo, la magistrada ha acordado la revocación del beneficio de la ejecución de la pena de nueve meses de prisión impuesta a J.C., que deberá ahora cumplir, al constar sobre él una nueva condena firme por un delito de maltrato de género cometido en abril de 2021, es decir, 15 meses después del anterior.

El exconcursante aceptó la condena de nueve meses de prisión por dejar morir de hambre a su perro y reconoció los hechos en un juicio celebrado el pasado año en un Juzgado de lo Penal de la Audiencia de Valencia. El concursante, al que inicialmente el ministerio fiscal le pedía 18 meses de prisión, dejó que su perro, un bulldog americano, muriera de hambre ya que él decidió viajar a Ibiza para trabajar.

Además, se le impuso una prohibición de tenencia de animales durante dos años y medio, el abono de las costas del juicio y 117 euros a la Asociación Movimiento y Desarrollo por la Protección Animal (Modepran) en concepto de responsabilidad civil y un curso de reeducación en materia de animales para evitar el ingreso en prisión, todo ello, condicionado a no volver a cometer delitos en tres años.

El joven tenía un perro de raza bulldog americano, llamado 'Mack', de tres años y sin el chip reglamentario, según indicaba el fiscal en su escrito de calificación provisional. En un momento dado, el acusado dejó de prestar el cuidado necesario al animal, que presentaba unas pésimas condiciones de salud, con anemia y ganglios aumentados y que acabó teniendo que ser sacrificado.

La presidenta de la Sección Derecho Animal del Ilustre Colegio Abogados de Valencia, Amparo Requena, ha subrayado a Europa Press que si bien las condenas por maltrato animal no suelen ser muy elevadas, sirven para que en casos como este los autores acaben cumpliendo prisión.

Al respecto, ha señalado que en la entidad colegial hacen mucho hincapié en la formación y en el vínculo que sostiene que existe entre maltrato animal y otros tipos de violencia interpersonal, como la de género, abuso de menores o de ancianos, en definitiva, de personas vulnerables.

"Muchas veces la víctima es un animal, pero otras muchas veces encubre otras", ha indicado, al tiempo que ha resaltado la importancia de que en estos procedimientos se personen asociaciones de defensa animal. En ocasiones, según subraya, los procedimientos se pueden archivar pero si una asociación personada recurre, se acaba llegando a sentencia condenatoria.

Y en este sentido, ha alertado de que si con la propuesta de reforma de la Lecrim desaparece la acusación en temas de maltrato animal, "los animales se quedarían absolutamente vendidos porque muchas veces, pese a la acusación del fiscal, no llega como toca si no hay acusación detrás dado que en el 90% de los asuntos o son animales abandonados o es el propio propietario quien los maltrata y no tienen voz", concluye.