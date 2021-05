Salvem sa Badia creía que el conseller Marí Ribas «sería más valiente»

La plataforma Salvem sa Badia lamenta que finalmente Ports de les Illes Balears, la empresa pública de la conselleria balear de Movilidad y Vivienda, se incline por recuperar el tráfico de ferris con los vehículos de los pasajeros en el puerto de Sant Antoni.

El portavoz de Salvem sa Badia, Pepín Valdés, asegura que pensaba que el nuevo conseller, el ibicenco Josep Marí Ribas, «sería más valiente». De hecho, Valdés recuerda que en la reunión que la plataforma mantuvo con Marí Ribas le pidió que fuera «valiente» porque hay que «tomar medidas urgentes» para recuperar la bahía y frenar «la cuenta atrás» hacia la desaparición de la posidonia y, con ello, «la playa y la economía»

Valdés subraya que la decisión de Ports de Balears no es la que deseaba el colectivo al que representa y destaca que tenía «más esperanzas con el nuevo conseller». Hay que tener en cuenta que en octubre del año pasado, siendo alcalde de Sant Josep, el pleno municipal acordó, a propuesta de Unidas Podemos y con el voto favorable de Marí Ribas y de su grupo (PSOE), instar a Ports de les Illes Balears a que prohibiera el tráfico de ferris en la bahía.

Pepín Valdés: «Llegará un momento en el que habrá que decir basta. Esta es la valentía que le pedíamos al conseller Marí Ribas»

A Salvem sa Badia tampoco le satisface el anuncio del conseller, el martes en el Parlament, de que, a partir de junio, cuando se levante la moratoria que desde febrero de 2019 impide el tráfico marítimo comercial, los barcos que cubran las rutas de Sant Antoni con la Península deberán tener un menor tamaño de los que operaban anteriormente, aunque no concretó más. «Lo que buscábamos es que no haya tráfico. Hay que reflexionar y hacer un cambio sobre la bahía, que ya sufre mucha presión. Es un lugar natural que se debe cuidar. Nadie lo ha hecho y, si no se hace, desaparecerá», advierte Valdés. «No hay un plan. Sólo se instaló, en 2015, en medio de la bahía un lote de boyas ecológicas. Es lo único. Felicitamos a los ayuntamientos que ahora han retirado muertos [fondeos para barcos ilegales], pero hoy mismo [por ayer] ya había 10 embarcaciones otra vez sobre posidonia», indica Valdés, que añade que «no se puede seguir cediendo». «Llegará un momento en el que habrá que decir basta. Esta es la valentía que le pedíamos al conseller».

Para Salvem sa Badia, que aún no ha recibido la propuesta que el conseller se comprometió a entregarles, asegura que «la voluntad» expresada por Marí Ribas en el Parlament se aleja del consenso que este también había anunciado. «Hay un borrador del plan general de puertos que todo el mundo pide. Se podrá hablar de ello, pero en Ibiza hay que decidir qué queremos que sean los lugares singulares. La apertura del puerto comercial en Sant Antoni es la gota que colma el vaso», señala Valdés, al tiempo que recuerda que se trata de «una solución a corto plazo», impulsada por la crisis económica derivada de la pandemia, cuando «la conselleria sabe perfectamente que la actividad portuaria tiene una ínfima repercusión sobre los hoteles».

Sigue la lucha

Pepín Valdés asume que «se ha perdido» este pulso, pero «no se ha acabado». «Seguiremos luchando. La bahía tiene muchas amenazas. Pedimos la ayuda de los ciudadanos, que se impliquen un poco y protesten», agrega.

El grupo PSOE-Reinicia de Sant Antoni asume ahora que el puerto se tiene que reabrir al tráfico comercial por «una cuestión legal y de seguridad», a pesar de que hace unos meses impulsó junto a Unidas Podemos y Proposta per Ibiza una moción para instar a Ports de les Illes Balears a que prohíba definitivamente el tráfico comercial en este puerto.

El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, rehúsa manifestarse hasta que reciba la propuesta que Marí Ribas se comprometió a darle, e insiste en que «no quiere macroferris».

Torres, socio del PP: «Ni Sant Antoni ni la isla necesitan que lleguen ferris al puerto»

El primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, de Proposta per Ibiza, sigue esperando también que el conseller le presente una propuesta formal. Ahora bien, Torres reitera que la posición de su grupo no ha variado y destaca que «ni el municipio ni la isla necesitan que lleguen ferris a Sant Antoni». «Se ha demostrado que turísticamente no es necesario. Tenemos un macropuerto en Vila que es suficiente. La vuelta de los ferris a Sant Antoni supone dar un paso atrás», lamenta. Torres asegura que, en caso de emergencia, la plataforma de atraque de los ferris debe seguir operativa por una cuestión de seguridad. Torres también rechaza que los pasajeros puedan desembarcar en el puerto con sus vehículos porque «colapsan aún más la red de carreteras de Sant Antoni».