La consellera balear de Sanidad, Patricia Gómez, ha avanzado esta mañana en rueda de prensa que el Consell de Govern dará un paso más en la desescalada de la Ibiza y el viernes se levantarán algunas restricciones, aunque no ha querido dar más detalles, ni los sectores a los que va a afectar. Gómez ha subrayado que la desescalada será «lenta», por lo que, aunque la situación epidemiológica es «buena», con una incidencia acumulada de 41,9 casos en Ibiza (59 en Formentera) por cada 100.000 habitantes a 14 días, no se espera que haya cambios significativos. La consellera ha recordado que se están produciendo brotes que, en el caso de Formentera, por ejemplo, ha provocado «un pequeño repunte de casos». Acto seguido, Gómez ha destacado que no sólo se ha de tener en cuenta la incidencia acumulada, que «no basta», ni la tasa de positividad ni el tamaño del territorio a la hora de levantar las restricciones. «Se han de tener en cuenta todas las circunstancias que pueden favorecer el número de contagios. Estamos trabajando en ello. Habrá flexibilización de alguna medida a nivel global y por islas», ha indicado.

En este sentido, el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, ha incidido en que pese a que la situación epidemiológica es «estable» en las islas, «hay brotes». En concreto, en la última semana se han registrado en Balears 70 positivos asociados a brotes producidos en encuentros sociales, fundamentalmente. Por ello, Arranz ha recalcado que «si no se hubieran hecho estas actividades de riesgo o con menos gente, se habrían producido la mitad de casos [positivos de covid]». Así, Arranz agregó que se pueden eliminar restricciones, pero que, en todo caso, la población debe tener «muy claro» qué actividades se pueden o no hacer o de manera más segura a cómo se están desarrollando». «Esto debe ir ligado al hecho de que se quiten restricciones», ha remarcado.

Vacunación en Ibiza

Por otra parte, Patricia Gómez ha explicado que el porcentaje de vacunación en Ibiza es menor que en el resto de las islas por el hecho de que hay «una menor población de más de 65 años» en comparación con Mallorca y Menorca, y que este es el criterio que se emplea en la distribución de las vacunas. Gómez ha indicado que actualmente en Ibiza ya se está llamando para vacunar a las personas de 72 años (se empezó por las de 79 en esta franja de edad) y en Formentera, a la de 70. En Menorca, ya se da cita a las personas de 74 años. «Avanzamos a un ritmo considerable», ha dicho.

También ha informado que a partir de las 15 horas de hoy las personas nacidas entre 1956 y 1960 ya pueden pedir cita para vacunarse a través de Intenet, la web https://citavacunacovid.ibsalut.es.