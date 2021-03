Ana de la Cueva: «El Gobierno da un trato especial a Balears porque se ha visto afectada de forma extraordinaria»

Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. La representante del Ministerio de Asuntos Económicos viajó el viernes a Palma para presentar ante la Mesa del Diálogo Social el nuevo paquete de ayudas aprobado por el Gobierno español y destinado a afrontar la crisis del coronavirus.

¿A cuánto asciende el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno central y qué parte le va a corresponder a Balears?

El paquete completo asciende a 11.000 millones de euros, de los que 7.000 millones corresponden a ayudas directas a las empresas y sectores afectados por la pandemia. De éstos, es importante destacar que 2.000 millones se destinan a Balears y Canarias, para las que había que dar una respuesta especialmente relevante. Van dirigidas a un conjunto de sectores muy amplio, entre los que están los más relevantes para la economía de las islas, como la hostelería, la restauración, el comercio o el transporte, pero también a otros como la cultura, los espectáculos o el deporte. Estas ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas. Además hay un fondo dotado con 3.000 millones de euros para incentivar que los acreedores actúen de forma coordinada cuando una empresa deba reestructurar su deuda. El tercer instrumento es una línea de recapitalización y concesión de préstamos participativos para empresas de tamaño mediano. Quiero destacar que en las condiciones de las ayudas, los autónomos y las micropymes tienen un tratamiento preferencial.

¿El mayor peso en el reparto de Balears y Canarias supone un reconocimiento del mayor impacto que la covid ha tenido para sus economías?

Absolutamente. Lo que el Gobierno pone de manifiesto es la voluntad de contribuir de una manera excepcional ante la afectación extraordinaria que están teniendo las islas por su mayor dependencia del turismo y de la movilidad.

¿Estas ayudas no pueden llegar tarde al estar muchas empresas al límite de sus fuerzas?

En cada momento hay que utilizar los instrumentos que son más adecuados. Las ayudas directas hace un año no hubieran sido finalistas y no hubieran revertido en la solvencia de las empresas. En un primer momento, nuestra preocupación fue facilitar liquidez, con las líneas del ICO, pagando los costes fijos más altos que tienen las empresas como son las cotizaciones sociales y los salarios con los ERTE, las prestaciones de los autónomos, moratorias tributarias... Esas ayudas se adelantaban a los problemas de liquidez. Ahora la situación es diferente, y el objetivo es adelantarse a posibles problemas de solvencia. De momento no hay impagos generalizados a proveedores, pero hay que actuar antes de que estas situaciones puedan darse. Estas ayudas llegan cuando tienen que llegar ante las semanas duras que nos quedan por delante.

Balears tiene ante sí un verano que puede ser débil y otro invierno que puede ser delicado. ¿Este es el último paquete de ayudas o habrá más?

Desde el Gobierno tenemos la absoluta determinación de seguir poniendo en marcha nuevas ayudas a medida que sean necesarias. Se ha registrado una asignación de fondos sin precedentes desde el primer momento. Ahora hemos de poner todos los esfuerzos en el proceso de vacunación, trabajar en el pasaporte de vacunación y en todos aquellos elementos que nos van a permitir volver a una actividad normal. Durante este año vamos a tener ya un crecimiento económico sustancial.

¿Los ERTE van a tener continuidad y pueden ser estructurales?

Han jugado un papel esencial. Es un instrumento jurídico que ya existía, pero no estaban diseñadas las prestaciones y ventajas con que se dotaron en marzo del año pasado. Han permitido que por primera vez en España el ajuste en el empleo haya sido inferior a la caída de la economía. Si no se hubiera aplicado todo el paquete de medidas, la bajada del PIB hubiera sido muy superior y en España habríamos tenido tres millones de parados más. Estamos planteando tener un mecanismo de ERTE permanente para evitar que el ajuste se produzca con el despido o con contratos temporales y precarios.

Hay voces que hablan de la posibilidad de aplicar quitas en la deuda de las empresas. ¿Es partidaria?

Pienso que lo que hay que hacer es analizar las condiciones financieras para que las empresas sigan siendo viables. No podemos hacer quitas generalizadas porque sería totalmente injusto para las empresas que están pagando, e ineficiente porque permitiría sostener la actividad de otras que no son viables. La reducción de la deuda debe de ser el último recurso en un proceso de reestructuración.

¿Qué puede esperar Balears de los fondos europeos que tienen que llegar?

Tienen la ventaja de que son enormemente transversales. Toda la parte de transición ecológica puede ser muy relevante para la economía balear en aspectos como la electrificación de las islas o el vehículo eléctrico, la economía circular o la gestión de residuos. También en materia de formación. Y habrá una línea específicamente dedicada al turismo.