Vox mantiene el desafío con el Partido Popular y asegura que no van a modificar el texto de la proposición de ley para la Oficina de la Libertad Lingüística. "No vamos a retirar el texto, esta proposición de ley es nuestra", aseguran desde la formación ultraderechista. Así responden a la exigencia que ha lanzado esta mañana el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras. "Es un texto redactado de forma unilateral por Vox y que no nos gusta ni poco ni nada. Pedimos que lo retiren forma inmediata, si no el Partido Popular se verá obligado a presentar una multitud de enmiendas. La Oficina no saldá adelante sin nuestros votos", ha explicado Sagreras.

No obstante, desde Vox argumentan que la creación de la Oficina de Libertad Lingüística es uno de los puntos fundamentales del acuerdo de investidura de Prohens, así como que la dirección del mismo organismo recaería en el partido ultraderechista. "No vamos a consensuar nada con el PP, estamos abiertos a que puedan presentar enmiendas como el resto de formaciones pero la redacción del texto es nuestra". Asimismo, fuentes de Vox defienden que el Partido Popular es libre de hacer las declaraciones que consideren oportunas, pero recuerdan que la Oficina forma parte del documento programático firmado entre ambos y ha estado encima de la mesa de la comisión de seguimiento. Cabe recordar que esta mañana el Partido Popular se ha mostrado muy molesto porque Vox no ha consensuado el texto con ellos. "El acuerdo pasaba por la creación de esta oficina, pero en ningún caso este texto está pactado, si no les aseguro que no hubiera salido así. Invade competencias, no nos gusta el preámbulo y establece un régimen sancionador que no tiene sentido", ha detallado el portavoz Sagreras. Asimismo, Sagreras ha insistido en que el PP "ha estado siempre con el Estatut d'Autonomia, y en la defensa y normalidad de convivencia de las lenguas oficiales en Balears como son el catalán y el castellano". Por su parte, desde Vox defienden que la ley no incumple el Estatut porque se ha redactado basándose en la propia normativa autonómica. "Décadas de imposición catalanista" El diputado de Vox al Congreso por Balears, Jorge Campos, ha lanzado un mensaje en las redes sociales asegurando que Vox ha registrado una "proposición de ley para acabar con décadas de imposición catalanista en Balears" Campos ha insistido en que "estamos más cerca que nunca de conseguirlo, gracias a más de 20 años de lucha de la sociedad civil que Vox ha asumido como propia".