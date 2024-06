Elecciones sin euforia y sin resaca, pero espejadas

Dice el diccionario de la Real Academia Española que resaca es la situación o estado que sigue a un acontecimiento importante o el malestar que padece al despertar quien ha bebido alcohol en exceso, entre otras acepciones. Creo que ninguna de ellas se puede aplicar a la jornada posterior de las elecciones europeas del 9J y no porque piense que estos comicios no son importantes, sino porque los ciudadanos se las toman de una forma muy relajada y los partidos lo mismo, sin euforia y sin mucha celebración, por lo que la resaca por el excesivo consumo de alcohol queda también descartada. Las razones están más que desgastadas, que si no se informa bien, que si nos pilla muy lejos, que no vamos a notar el resultado en nuestras carnes ni en nuestro barrio ni en nuestro municipio...

En Ibiza y Formentera el ganador claro es el PP, aunque es difícil hacer un análisis de unos comicios en los que dos de cada tres personas llamadas a votar han decidido quedarse en casa o darse un chapuzón en la playa o hacer un largo aperitivo dominical sin pasar por el colegio electoral más cercano. Los populares se han llevado el 38% de los escasos votos emitidos, 13.300, nada menos que 10.000 menos que en las elecciones generales del pasado mes de julio; el PSOE se ha dejado 8.000 votos, y hasta Vox, que sigue con la flechita para arriba, ha obtenido menos de la mitad que entonces, de 7.300 a 3.200. A ellos, al igual que a Sumar-Podemos, les ha pasado factura el efecto ‘divide y vencerás’, porque les ha salido un competidor por su electorado -más o menos-: esa cosa llamada Se acabó la fiesta, que se ha convertido en el Rodolfo Chikilicuatre de estas elecciones y al que hemos mandado a Eurovisión por hacer la gracia de nuevo.

Aquí los únicos que han salido ganando, los que han podido vivir su momento de euforia y hasta de resaca, han sido los amantes de la numerología, con tres números simétricos o espejados en el gráfico pitiuso: de 107.107 electores censados votaron 35.035 y se abstuvieron 72.072. Simetría total. Lo mejor de la jornada.

