Rectifica la Prohens?

La Prohens pot iniciar un període de reflexió i d’anàlisi? Probable. Com a referència més immediata el turisme. «Además de las protestas por el colapso de las playas o el centro de Palma hay muchos clientes indignados porque pierden el vuelo por llegar tarde al aeropuerto y luego les escriben reseñas negativas...». La nota sembla sortida de les entranyes de la federació que agrupa el món hoteler de Mallorca. Una mica preocupats o almenys no cal dubtar de la seva sinceritat, aquest grup de pressió i d’influències notables vol mostrar un estat d’ànim d’inquietud sobre el futur turístic, motor de la nostra economia sense cap mena de dubtes. Ara polítics i empresaris veuen, detecten un perill no captat abans quan la cosa, el problema ja era viu i de ‘pàlpit’. La realitat era la que era fins al punt de presagiar un desenvolupament de témer i, per què no? d’angoixa. Els esdeveniments -recordin Canàries i no fa molts anys Venècia- han precipitat la situació i, diguin el que diguin, tot això que està passant pot pertorbar els negocis, els nostres comptes bancaris. De sobte l’ombra del perill arriba al Consolat de Mar. «Bufen vents creuats de tramuntana», clamaren dalt la trona entre la por i la incertesa els més representatius del Partit Popular. I entre ells, la presidenta Marga Prohens, que surt d’un partit polític no caracteritzat per posar ordre i concert a un mercat de desgavell i despropòsit. Destrucció del paisatge i d’altres elements. Responsables? De Cañellas i Jaume Matas a l’infaust Bauzá -el pitjor de tots -i en la part eivissenca Marí Calbet sense oblidar algun polític socialista... poc socialista, del qual de moment no direm noms, no direm noms, que posaren el seu gra d’arena que provocà en certa mida el panorama de pena i desolació que avui per avui patim dia a dia. Hi ha però desconfiança i prevenció sobre un presumpte canvi d’opinió. «Prohens vende humo y no hará nada», diuen des de l’oposició en notícia recollida de la redacció de Diario de Mallorca. ¿Tremola la presidenta?. No diria tant, però l’assumpte li podria esclatar a les mans. Des de la meva ignorància i ingenuïtat política podria dir i veure com rutlla el tema. Tinc esperança, la necessito. Amb reserves puc creure en Marga Prohens. Tot es tracta de consens i diàleg i bones intencions. Però no oblidem la dreta madrilenya, la més canalla de tota Europa. A la capital del regne viu, però no deixa viure, un conservadorisme brut. Ells tenen molt a dir. Mentre la Prohens dubta i rectifica. Veurem.