La noticia llama a la puerta

Llego a casa por la noche después de trabajar. En la puerta están un vecino y una pareja. «¿A que tú no alquilas habitaciones?», me pregunta. «Nunca lo he hecho», respondo extrañada. El matrimonio viene desde Valencia a ver la habitación que su hija ha alquilado en mi casa a un tipo que la ofrecía en Telegram. Han pagado una señal de 250 euros. Era un chollo: 500 euros una habitación, tal y como estaban ya los precios de disparados en marzo, cerca del trabajo de temporada que había conseguido la chica, tan contenta por la buena suerte que había tenido. El individuo, que en la conversación con la joven era un dechado de simpatía y enrolladez, ha dejado de contestar a los mensajes en cuanto los padres han llegado a la isla. Ahora, échale un galgo. Les ha estafado, así que les animo a que lo denuncien y les ofrezco además publicar la historia en estas páginas. No alquilo habitaciones pero soy periodista, por lo que al menos contar su experiencia en un diario puede servir para advertir a otros posibles incautos. Algo es algo. Cuando la noticia llama a tu puerta, qué menos que abrírsela e invitarla a entrar.

Por si aún hay quien no esté al tanto de cómo es la selva inmobiliaria de Ibiza, enumero unas breves pautas para tratar de salir indemne de la búsqueda de un techo en la isla. Regla número uno: no te fíes ni de tu sombra. Hay que desconfiar por sistema de las gangas en viviendas en las Pitiusas. Son una leyenda urbana, como la chica de la curva o el caimán que irrumpe desde el fondo del váter. Regla número dos: hay que asegurarse de que la vivienda existe realmente. Parece una perogrullada pero no lo es. Google Maps es nuestro amigo. Con introducir la localización y aumentar la imagen, los estafados habrían visto que una calle de adosados no puede tener en la dirección ningún número de piso. Regla número tres: pensárselo mucho antes de soltar un euro. Regla número cuatro: no olvides nunca que Ibiza es la ley de la jungla por lo que a vivienda se refiere. A partir de aquí, todas las alertas encendidas al máximo para evitar a los piratas desaprensivos. Suerte.

