LA TERCERA

Permítanme la licencia de contarles que este artículo se ha escrito tres veces antes de llegar a sus manos. La primera sobre un encuentro con un ciudadano con bastos conocimientos de esta isla. Su conversación (especialmente atractiva por su clarividencia) te permite aprender (y a mi edad te da un suspiro de juventud) y porque despeja algunas dudas sobre la “comedia negra” que se está representando en Formentera para asombro y perplejidad de los ciudadanos (incluidos los ricos, que dice el gracejo popular, que ni sienten ni padecen). Espero que aquel primero mantenga vigencia después de los avatares que van desde el sábado hasta este mismo miércoles (con comida colectiva y por la patilla en la “nueva” Casa Formentera, donde estaban casi todos) y me permita ejercer mi vocación de vago quedando en la reserva, que en esta ocasión no es la reserva espiritual de Occidente, sino la que puede desprenderse de la santa voluntad de algunos con cargo y con intención de perpetuarse en él. El segundo artículo, que precede a esta mañana del martes para cumplir con las prisas del editor, tenía como objeto proclamar la buena nueva de “habemus quioscos” tras la Junta de Gobierno donde “supuestamente” se iba a aprobar la voluntad de 15 frente al deseo de 1. Pero no, a ultimísima hora (no sé si la jurisprudencia lo considera con nocturnidad y alevosía o si lo deja en “después de almorzar lo mejor es reflexionar” y no discutir lo indiscutible) el presidente se descuelga con el aplazamiento hasta el miércoles (hoy para los mortales) con lo cual echa por tierra todo un esfuerzo en fiesta de guardar y adelantándome a los acontecimientos.

Maldita costumbre de adivinador del

futuro más próximo. Aunque tengo que decir que los que auguraron el ‘sorpasso’ de Bildu se quedaron con tres palmos de narices (dice el sabio) y Dios aceptó la plegaria de Sánchez, para cambiar los augurios de las encuestas y las oscuras intenciones de algunos mal intencionados que deseaban colocar en la disyuntiva de PNV o Bildu entre las “margaritas” del propio Sánchez. A la tercera va la vencida y hete aquí frente al folio en blanco esperando que se cumplan las expectativas de una isla que padece la inacción o la incertidumbre, porque hoy tampoco habrá fumata blanca. Ayer mismo y debido a “problemas legales” (se lo contará Carmelo) el secretario suspendió la Junta de Gobierno prevista para hoy. Lo último del sainete “manual de resistencia” es la aparición en escena de un encapuchado. Tanto estudiar para esto, amigo Sancho.