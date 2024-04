Estar ocupado 24/7

Si la estupidez humana fuera una consecuencia de la ignorancia, tendría cura, pero mucho me temo que no es así. La estupidez es la torpeza notable para comprender las cosas, pero también la actuación sin reflexión previa, el discurso vacío plagado de tópicos y la nadería absoluta. Me gustaría pensar que una dosis de educación bien administrada y algunas lecturas escogidas convertirían en sensato a quien actúa de forma necia, pero he terminado por creer que no se puede erradicar una pandemia de tal magnitud, mucho menos si quien la sufre está orgulloso de ello. La estupidez no es fascinante, a no ser que entendamos por fascinación el pasmo que se experimenta ante una montaña rusa o un pasaje del terror. A mí no me hace gracia la falta de reflexión, la memez que crece como mala hierba y ahoga lo útil y hermoso que puede ofrecer un ser humano.

Estupidez es hacer gala de no tener un solo momento libre, alardear de estar ocupado o disponible 24/7, esa fórmula que parece encantar a los que presumen de lo que carecen. 24/7, como si no se pudiera decir que estás siempre disponible o que estás a disposición de tu empresa veinticuatro horas los siete días de la semana, que ya es el colmo no de la estupidez, sino de la imbecilidad y la ausencia de cerebro.

¿Es un logro no tener tiempo libre entonces? Estupidez es la infantilización generalizada de nuestra sociedad, tratar a los adultos como si fueran niños que no saben hacer frente a las frustraciones o los fracasos, o seres inconscientes que desconocen las normas de su trabajo o cómo desempeñarlo.

Estupidez es también ser soberbio o sentirse por encima de los demás o creerse importante sin darse cuenta de que siempre hay alguien que escribe, dibuja, hace fotografías o conduce mucho mejor que nosotros. Y así nos va, sin que nadie (yo la primera) estemos libres de una plaga que nos amenaza, esta sí 24/ 7, porque lo fácil es rendirse y claudicar y lo duro es mantener la cabeza fuera para respirar aire puro por encima de tanta palabrería, tanto discurso inútil, tanta estupidez, que nos ahoga en un vaso de agua que no somos capaces de vaciar.

