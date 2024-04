A usted, mi lector favorito

A muchos las noticias le llegan a través de algoritmos. Abren Google o Instagram y ahí se las encuentran. Como mucho leen el titular, una minoría el subtítulo y unos pocos héroes leen el artículo. Ahora viene la anécdota. Hace tiempo yo llevaba la comunicación de un partido político y, en el chat interno, arreciaban las críticas por no-se-qué que había sucedido en Sant Jordi. Entré en la noticia y vi que se refería a Sant Jordi de Mallorca. Nunca participé en querellas internas pero ese día comenté que antes de compartir nada se tomaran la molestia de abrir la noticia. Son los mismos que comentan las noticias sin abrirlas. Fue un drama leer los comentarios a la información del campamento chabolista en Can Bufí. «Basta de criminalizar a esta gente y a ver si hacéis algún artículo sobre el drama de la vivienda». ¿Cuántos artículos habremos hecho en el Diario? ¿Centenares? Hace meses que no hablamos de otra cosa. Peor fueron los comentarios a la noticia de la maestra que debe tomar dos aviones al día para venir a trabajar a Ibiza. «¿Y los de aquí no tenemos problemas?» «No haberte sacado la plaza» «Jódete mallorquina». ¿Estoy poniendo a parir a los lectores de este diario? Bueno, quizás me estoy metiendo en un lío. Pero usted no. Usted, que ha leído este artículo hasta el final, es el mejor lector que existe. Que sepa que le amo.

