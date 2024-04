Jesús: tráfico caótico y semáforos por capricho

Jesús hace semanas que luce como en pleno verano y no es por el solazo que nos ha acompañado durante el invierno a causa del evidente cambio climático, sino que es debido al tráfico y los atascos constantes que inundan nuestro pueblo. Al parecer, había dos por uno en semáforos y el Consell d’Ibiza junto con el apoyo del equipo de gobierno de Santa Eulària han decidido no desaprovechar la oportunidad para inundar las calles centrales del pueblo de luces parpadeando, por aquí y por allá.

No podían haber elegido un momento mejor para su instalación que cuando dos calles centrales del pueblo –calle Gavina y calle Canari– se encuentran cerradas por obras. Pero, sin duda, han conseguido romper con la monotonía del pueblo, sacando, cada día, a los ciudadanos de su zona de confort. Como en una yincana nos vemos superando a diario nuevas pruebas de las que todavía no tenemos muy claras las reglas.

Otros artículos de Marina Morales Costa

Si voy conduciendo, hoy me paro porque el semáforo está en rojo, pero mañana me lo encuentro en ámbar parpadeando, y al siguiente me tiro diez minutos a que se ponga en verde a no ser que alguien más enterado que yo se acerque a indicarme que debo acercarme más a la línea del pavimento –donde se encuentra el detector que hace que el semáforo cambie de estado– para así empezar a movilizar la cola interminable de vehículos que se despliega por la avenida de Cap Martinet.

Si voy andando, la situación no mejora demasiado. Hoy me paro y pulso el botón, mañana me encuentro el semáforo de peatones desactivado; al siguiente pulso el botón, pero después varios largos minutos sin que el monigote rojo varíe, decido cruzar cuando no viene nadie. Y así, día tras día.

Pero lejos de ser divertida, esta yincana se está convirtiendo en un sinvivir para los vecinos del pueblo, que continúan sin entender la viabilidad de la instalación de los nuevos semáforos y temen que esto se convierta en un problema crónico que se vea aún más agravado en unas semanas, cuando comience la llegada masiva de turistas.

Además, a esta yincana se le añade lo que se ha convertido en el pan de cada día en nuestro pueblo: vehículos estacionados en lugares no permitidos, encima de las aceras, entorpeciendo el paso de los peatones, en cargas y descargas o en doble fila. También vehículos de alto tonelaje circulando arriba y abajo por distintas calles. Además de otros vehículos con actitudes temerarias, como circular a altas velocidades o realizar adelantamientos improcedentes.

Me pregunto si los regidores del pueblo del actual equipo de gobierno y la alcaldesa de Santa Eulària des Riu son incapaces de ver el evidente caos circulatorio que nos rodea y de hacer algo al respecto.

Marina Morales Costa | Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Suscríbete para seguir leyendo