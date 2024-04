En tiempos de Shakespeare el público apreciaba las tragedias de reyes muertos; en nuestro tiempo se prefieren reyes de comedia romántica. En cuanto les cambien a los príncipes y princesas la academia militar por la de OT, su género será el musical, una ficción para todas las familias. Hay una antigua relación entre la monarquía y la repostería. En las pastelerías se bautizaban piezas de repostería con nombres reinas y princesas y, desde entonces, el paladar identifica los placeres del dulce y del lujo con la monarquía. En correspondencia, la monarquía se ha vuelto muy repostera y se consume como dulce y lujo. Hay una hiperglucemia mediática, un exceso de azúcar en sangre azul, y las monarquías no saben qué hacer con el resto de la gama de sabores (salado, picante, amargo...). ¿Dónde se coloca un tumor en un postre merengado de familia feliz, ambiente elegante y trabajo espléndidamente conciliado? La princesa de Gales, Kate Middleton, dio un retrato al pastel cuando se supo que su suegro, el rey Carlos III, tenía cáncer y que ella estaba desaparecida. Después del banquete de bulos que alimentó su mentira de repostería, sirvió tumor. La normalidad no les queda bien a las personas que son lo que son por no ser normales y la verdad desentona en quienes siempre aparecen velados por filtros genéticos, de clase, de protocolo, de ideología, por los medios cortesanos, por el photoshop y por lo que traiga la IA. Con el paso de la hiperglucemia al cáncer llegó una «humanización» de estas personas (que no se dejan ver de cerca ni dejan hablar a los que tienen próximos) con una sentimentalización empalagosa, con reconstrucciones emocionales inverosímiles y con esa moralización que canjea «enfermo» por «valiente». Llegó a haber una reivindicación que identificó la idiotez mediática y la maldad retiaria con un acoso de género y se quedó a un párrafo de acuñar el término «recancerización» para las patologías estrictamente femeninas. La diabetes monárquica no responde con normalidad cuando nacen ni cuando mueren y tampoco cuando enferman.

