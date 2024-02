Polémicas que dan penita

El último pique entre PP y PSOE sobre quién se debe llevar el mérito de la iniciativa para limitar la entrada de vehículos, es francamente deprimente. Un tema importante como este requiere debates de más calado pero supongo que, en el contexto de la batalla política diaria, en el que lo que se prima son las zancadillas y el zasca, no se le puede pedir peras al olmo. No estaría de más un mínimo de caballerosidad en política y, por ejemplo, tener una deferencia con los méritos de quien es tu rival político. Si te toca inaugurar un proyecto que ha sido ideado, licitado y realizado por un equipo de otro color político, ¿tanto cuesta reconocerlo? Me vienen a la cabeza algunas de las inauguraciones del verano pasado del Ayuntamiento de Ibiza o al conseller de Transportes en 2019, a las pocas semanas de ocupar su cargo, presentando una línea de autobús como si la idea fuera suya. ¿Tanto cuesta, el día de la inauguración, invitar a la antigua consellera de Transportes o a la regidora de Urbanismo y tener un poco de caballerosidad? Y de la misma manera, los proyectos que incumben a toda una isla quizás los pueda impulsar un partido pero no pueden llevar el sello de un partido, ya que deben pertenecer a toda la sociedad. Un poco de altura de miras, por favor, que no nos merecemos unas polémicas de vuelo tan ínfimo.