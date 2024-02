Cuarenta a nueve

No sé por qué buscamos análisis más o menos sesudos sobre resultados electorales, horas de debate la noche del domingo y el grueso de los periódicos del lunes para que la presidenta de la Comunidad de Madrid se despache con un hemos quedado cuarenta para Feijóo, nueve para Sánchez. Cuando ya creíamos conocer los argumentarios de las noches electorales, que no hay perdedores, sino resultados que no eran los previstos, sorprende Díaz Ayuso con este titular deportivo.

Que es como si trasladaras el resultado de la Champions League a la Copa del Rey, así a pelo, con otros jugadores, otro campo, y otro año liguero, pero da igual porque el eslogan, el claim o como se quiera llamar en la modernidad política puede con todo.

Estaría bien alejarnos de la hipérbole sobre todo cuando no es necesaria estratégicamente a no ser que se quiera ir a un territorio de tierra quemada. El Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta en Galicia por quinta vez consecutiva, el PSdG- PSOE ha obtenido los peores resultados de su historia, Sumar sigue desaparecido fuera de Madrid y a Podemos le han votado menos que inscritos en el partido.

El mapa final es clarísimo y deja sólo al BNG como la fuerza que sube en votos y en escaños, debe ser porque estaba en contra de la amnistía, que es lo que algunos dicen ha penalizado al PSOE en estas elecciones gallegas. Porque las explicaciones que sirven para unos resulta que no son aplicables a otros, o quizá porque Ana Pontón, lo disimula bien, pero es filoterrorista y al 31,5% de los gallegos no le desagrada esa causa, igual sólo lo comunican en la intimidad y por eso las encuestas no aciertan.

Si algo han demostrado estas elecciones es que la implantación territorial de los partidos sigue siendo determinante, que los liderazgos no se crean en remoto ni en dos días, y el trabajo en la oposición o en el gobierno sobre los asuntos concretos tiene su recompensa. Esta dinámica se repite elección tras elección en las municipales y autonómicas, otros argumentos que tienen más que ver con el hiperliderazgo y el dominio escénico de los medios operan en las generales, y que el voto de castigo es la principal motivación ante unas elecciones de las que nos sentimos poco implicados como son las europeas.

Las tendencias generales sobre mayor voto conservador, trasvase de voto socialista a los nacionalismos periféricos, y crisis en el último intento de reorganización de la izquierda del PSOE se dan en la mayor parte del país, lo que llevará a cada partido a tomar sus decisiones de respuesta, pero no nos traten de tontos, que nosotros votamos, nosotros decidimos.