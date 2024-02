Córdoba da jaque en Formentera

La endemoniada partida de ajedrez que se juega en el Consell de Formentera ha dado un nuevo giro con la decisión del presidente de destituir al vicepresidente José Manuel Alcaraz de todos sus cargos. La crisis seguía abierta en canal, pero con todos los protagonistas atrincherados en sus poltronas/sueldos, en un impasse en el que nadie se movía; una parálisis de facto de la institución con un equipo de gobierno formado por ocho consellers de Sa Unió en guerra contra el presidente, un Llorenç Córdoba empecinado en gobernar él solo con una cohorte cada vez más numerosa de cargos de confianza pagados a escote, cómo no, por los contribuyentes. El último, un letrado de la casa cuya lealtad recompensará generosamente con la nada desdeñable suma de 1.200 euros mensuales, que se suman a su sueldo de funcionario. Para flipar. La capacidad de Córdoba para los quiebros inverosímiles de guion es digna de estudio. Pero su huida hacia adelante, con todo en contra, incluso sus excompañeros de filas, no puede continuar. Esto no es una serie chusca de Netflix, es una tomadura de pelo a los ciudadanos. El último movimiento de Córdoba debería abrir la puerta a la resolución de la partida, que debe acabar cuanto antes por el bien de todos. La situación es insostenible.