Repasando la prensa, se han podido ver comentarios de todo tipo sobre la canción, o tema musical, cuyo título es ‘Zorra’, y que al parecer va a representar a España en el festival de Eurovisión este año. Anticipo que no tengo el más mínimo interés en estos temas, no los veo nunca, sin embargo, sí sigo la información de los noticieros de televisión y este asunto de las «zorras» lo he tenido que soportar como si fuese un acontecimiento y noticia importante, cuando se trata simplemente, en mi opinión, de una vulgaridad que atenta contra la integridad del género femenino. Un grupo musical, cuyo nombre no recuerdo, ha sido elegido para representarnos, a mí desde luego no, en un espectáculo televisivo-musical europeo, con un tema de estética porno y con una letra insultante a las mujeres. Invita a que las llamen «zorras» para «empoderarlas», según sus autores y a alguien del gobierno. Empoderar, palabra no reconocida por la Real Academia, se trata de un vocablo traducido del inglés, del verbo to empower, que se ha puesto de moda artificiosamente y de forma afectada. To empower en la lengua anglosajona, significa reconocer la fuerza y poder interior de una persona. No parece que llamar zorra a una mujer la empodere mucho.

En el diario ABC se ha publicado recientemente un artículo de María José Fuenteálamo, que lo ha titulado ‘No consiento’. En la columna dice que como ciudadana no consiente que con sus impuestos una cadena pública de televisión promocione este tema, que no admite que, en su nombre, una ministra de Igualdad diga que una canción que insulta a las mujeres resulte divertida. Dice María José Fuentealámo que a ella no la representa. Añade que no consiente que un presidente del Gobierno, que debe de hablar en nombre de todos, insulte a una parte de la sociedad que no admite este mensaje. Pedro Sánchez ha dicho, ante algunas críticas, que entiende que a la «fachosfera» le hubiera gustado que se cantase el Cara al sol. Señor presidente, yo nunca he cantado el Cara al sol y sin embargo, no me gusta que se aplauda el llamar zorras a las mujeres. Seguramente se trata de un cambio de opinión del presidente, pues cuando hace unos meses en un Colegio Mayor de Madrid unos jóvenes estudiantes cantaban algo obsceno a las chicas del colegio de enfrente, el gobierno se sintió indignado y llegó a calificar aquellas expresiones de jovenzuelos como delictivas, por su connotación machista.

Ahora el incitar a llamar zorras a las mujeres es feminismo puro y hasta divertido, ¿a qué grado de cinismo hemos llegado? Dice la articulista que no consiente, como persona, que le canten zorra con el dinero de todos y por supuesto con la parte de sus impuestos, también reniega de que se califique de fachas a los que critican este contenido musical.

Estoy convencido de que a las mujeres les tiene que disgustar la letra de la canción elegida, por lo menos a las que yo conozco, a las de mi familia, a mis amigas, a las conocidas y añado que supongo que a las que en este país ejercen la prostitución de forma profesional no les resultará divertido que las llamen zorras.

Si vamos al diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra prostituta, podremos llegar a varios sinónimos de este vocablo, tales como, zorra, puta, furcia, ramera, fulana. Ninguno de estos sinónimos es aceptable, salvo como grave insulto. Pero es que, además, si acudimos a la jurisprudencia, encontraremos que en más de 15.000 sentencias sobre violencia contra las mujeres, aparece que los maltratadores insultaban a su víctima con la palabra zorra cuando estaban maltratando y violentando a una mujer. Estamos ante una situación estrambótica que frivoliza y banaliza el insulto a las mujeres. Es una canción misógina cantada por una mujer que deja al género femenino malparado. Como este tema ya se ha hecho viral, ¿qué pasará cuando los chicos o chicas en la escuela llamen zorra a la profesora, a una camarera en el bar, a su hermana o a su madre en casa? La solista que canta esto dice textualmente que «se la suda todo». Eso no es cultura musical, esto es ensalzamiento de lo zafio.