Pressupost 2024 del Consell d’Eivissa: més clientelisme i falta de compromís amb l’illa

El Consell Insular d’Eivissa ha aprovat un pressupost per al 2024 que des del Partit Socialista no podem compartir de cap manera, per la seua falta de transparència, falta de compromís amb les necessitats més urgents de la ciutadania i falta de model d’illa. Un pressupost que torna a disparar les subvencions i contractes “a dit”, que arribaran als 10 milions d’euros entre el Consell Insular i l’empresa Fecoev, i que converteix els bancs en grans protagonistes: incrementen un 600% els ingressos per interessos bancaris, arribant als 3,5 milions d’euros, perquè el 2024 el Consell Insular tendrà en els bancs al voltant de 120 milions d’euros de mitjana durant tots els mesos de l’any.

Què feim amb tants de sous als bancs, quan tenim un problema d’habitatge, quan no tenim suficients places de residència i quan falten molts de serveis i ajudes socials, per no parlar de totes les necessitats en matèria de medi ambient i altres inversions que necessita la nostra illa.

En matèria d’igualtat, ni tenim firmat el conveni amb el Govern balear per a la creació del centre de crisi per a dones víctimes d’agressions sexuals. Però què podem esperar d’aquest Partit Popular, que manté en el càrrec un vicepresident del Govern, Sr. Antoni Costa, qui va contractar una persona investigar per agressió sexual, o que s’ajunta amb Vox per eliminar el nom del carrer de la sindicalista Margalida Roig ‘Llogat’ al poble de Sant Jordi.

En aquest nou pressupost del Consell Insular, ens preocupa molt la decisió del Sr. Vicent Marí de seguir engreixant la seua maquinària clientelar a través l’empresa Fecoev per repartir, sense els controls del Consell Insular, prop de 4 milions d’euros en contractes directes sense concurrència i fins a un total de més d’11 milions de pressupost. Perquè vegem les dimensions del que estam parlant, només recordaré que Fecoev ha passat d’un pressupost de 4.292.000 euros que tenia el 2019 als 11.458.325 euros previstos per al 2024. Per tant, el pressupost total ha experimentat un increment del 167% en només cinc anys, quasi el triple de pressupost a pesar que l’empresa pública té les mateixes funcions que tenia encomanades el 2019.

Després no ens hem d’estranyar, si veim que Fecoev es gasta milers d’euros en muntar un acte de Medalles d’Or i l’endemà el Partit Popular aprofita l’escenari i tot el muntatge per fer un gran míting en el mateix espai.

Un dels punts que hem criticat des del PSOE és la falta de transparència en la confecció i presentació del pressupost del Consell Insular, com també en el repartiment de la despesa. D’una banda, han negat a l’oposició els llistats d’avanç de liquidació d’ingressos i despeses, perquè no puguem controlar quines partides han deixat d’executar i es quedaran els bancs; també han eliminat el detall de les inversions i, finalment, han desviat bona part del pressupost a fer despesa corrent a través d’altres empreses i, com deia, Fecoev.

La falta de transparència, de control i l’increment de les subvencions i contractes “a dit” per part d’aquest Consell Insular coincideix, casualment, amb l’anunci del nou Govern de les Illes Balears de fulminar l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció. És evident que la gestió transparent dels recursos públics no és l’especialitat del Partit Popular d’Eivissa, més acostumat al tracte personal que al de la concurrència pública quan parlam de gastar els pressupostos de les institucions.

Per part del PSOE també hem posat l’accent en la falta de model d’illa: les inversions passen d’any en any, sense que s’arribin mai a executar: instal·lacions esportives, campus de sa Coma, etc., moltes de les quals encara són de l’última etapa progressista. En medi ambient, ni gestió d’aigua ni gestió de residus, amb un futur incert encara per a Ca na Putxa, a pesar que des del PSOE creim que el Sr. Vicent Marí té decidit des de fa temps la construcció d’una incineradora.

En mobilitat, ja no parlen de la necessària regulació de l’entrada de vehicles a Eivissa, mentre mantenen un transport públic en condicions lamentables. La xarxa viària, en els últims anys, no ha vist ni una obra de reforma integral. En els quatre anys anteriors, no han set capaços ni d’executar la reforma d’una rotonda tan necessària com és la de Caçadors, ni la millora dels accessos per a bicicletes i vianants a Can Coix, ni la rotonda d’entrada a Sant Josep, i molt menys la reforma de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni.

En tot cas, tothom sap que la millora de les carreteres, del transport públic i de tots els altres problemes de la nostra illa és culpa d’algun govern socialista que no li vol donar el finançament necessari. Ups, no havíem dit que el Consell Insular té 120 milions d’euros guardats en els bancs?

Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ | Portaveu del PSOE al Consell Insular d’Eivissa