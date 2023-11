Origen y final de una crisis

Nos ha sorprendido a propios y extraños la nota escueta de Llorenç Córdoba, nuestro presidente del Consell de Formentera, sobre sus dudas existenciales de apoyar o no el Govern de la señora Prohens (sí que aclara que incondicionalmente). Ergo y siguiendo con la ausencia de explicaciones más explícitas de ‘mi’ presidente. Ahora es tiempo de especular sobre sus razones (la inmediatas). Me da que en un futuro esto quede en ‘agua de borrajas’ y los ríos mansos (ahora revueltos) vuelvan a sus cauces. Por qué pienso que no tiene futuro esta situación convulsa. El señor Llorenç Córdoba fue cabeza de lista (sin militancia activa) en una coalición donde participan dos partidos con pedigrí en la isla… Compromís con Xavi Serra al frente y el Partido Popular con José Manuel Alcaraz como cabeza visible, aunque detrás estén personajes con mucho, pero que mucho peso, en la isla, tanto político como económico. El PP vuelve al gobierno de Baleares en colaboración con Vox y con el apoyo (no podía ser de otra manera) de Llorenç Córdoba. Forma parte de los acuerdos entre el ‘candidato’ (sin militancia activa) y los partidos que lo sustentan. Es condición sine qua non o debería serlo, en caso contrario (de libertad de decisión individual) los del PP habrían hecho ‘el pan como unas hostias de misa’. Ahora, martes día 28 de noviembre, a la hora de escribir esto, me consta que hay especialistas en la política local de Formentera (Carmelo Convalia, por ejemplo) especulando sobre las razones reales que han llevado a esta expresión escueta de disgusto del señor Córdoba. Esperaremos su crónica para escarbar en el lodazal después de la tormenta. Dicen que podría ser por el affaire del alto cargo que fue y dejó de ser al poco de serlo y que está acusado de agresión sexual, con juicio fijado (estaría más que justificado el cabreo del señor Córdoba).

También hablan de los compromisos del ejecutivo balear con Formentera y que podrían estar en un tris de no cumplirse (y aquí sin mediador internacional que controle el grado de cumplimiento de lo pactado entre Prohens y Córdoba. No como en otros territorios donde el ‘mediador’ puede ser un problema para el gobierno de España… a las pruebas nos remitimos). Sea cual sea la razón, terminará sabiéndose porque en esto de los secretos en política con que lo sepan dos, lo sabe toda España. Bueno en este caso toda Formentera que es lo que nos interesa. Atrás quedan las fotos de ‘boda’ y otras sonrisas sin lágrimas.