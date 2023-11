Qui estima el català?

Alerta. És contagiós. L’apreci que els socis de Govern de Marga Prohens tenen per la nostra llengua s’encomana. Més que la pigota. I amb terribles conseqüències. Com els deixem seguir fent la seua (com ens deixem) el català té els dies comptats. I més a la nostra illa, aquesta en què tothom t’entèn perfectament si demanes un coffee with milk, un koffie met melk o un kaffee mit Milch, però Déu te’n guard de demanar un cafè amb llet. A molts establiments abans t’entendrien si el demanassis en urdu. I segur que no te posarien cares de fàstic ni et dirien que parlis «en español». Doncs bé, els efectes de la passió lingüística del grup polític amb nom de diccionari (quina ironia...) i dels seus amics ja s’estan deixant sentir a les administracions de les Pitiusas. Aquests dies de Tots Sants les puntades de peu al diccionari (el català, clar) d’un vídeo de promoció de les tradicions gastronòmiques d’una institució feien sagnar els ulls dels qui ens voldríem amagar sota un garrover quan cometem una falta d’ortografia. I millor no parlem dels traductors automàtics que empren algunes altres institucions a les seues webs i comunicats. Tremebund. O els missatges a xarxes oficials. Si estam així a començaments de legislatura, com l’acabarem? La nostra llengua és assetjada i maltractada. I sense opció d’una ordre d’allunyament dels seus agressors.