Los Rolling, o los Stones...

Un viejo amigo ya fallecido siempre me decía, acariciando la lengua que tenía tatuada en el hombro, que era muy fácil reconocer a los verdaderos enamorados de los Rolling Stones. Si les llamaban ‘los Rolling’ eran falsos. Para los auténticos eran simplemente ‘los Stones’. En su radicalidad stoniana también defendía que se deberían haber separado en el 73, tras ‘Exile on Main St’ o en el 76, tras ‘Black and blue’, para ahorrarnos la decadencia y toda la basura posterior. En cualquiera de esos casos, la más joven de las tres ancianas satánicas majestades supervivientes, Ron Wood, sería hoy solo una anécdota en la historia del rock.

Esta semana han revelado que el próximo 20 de octubre anunciarán un nuevo disco que se llamará ‘Hackney Diamonds’ y han adelantado un primer tema bluesero. Han pasado 18 años después de su último elepé de estudio y 50 desde aquel ‘Exile on Main St’ tras el que podrían haber abandonado para convertirse en (más) leyendas, según mi colega Rafita. Este verano hemos tenido por Ibiza a Mick Jagger compartiendo vacaciones con Leonardo DiCaprio y no sé si a sus 80 años tiene ya edad y actitud para el rock, aunque no quiero caer en el edadismo. Habrá que escuchar el disco, aunque sea solo por si acaso...