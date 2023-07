Los tipos, otra vez

¿Quién son esos tipos a los que simplemente se conoce como “los tipos” pero que se meten en nuestras vidas hasta la cocina de casa?. Tiene uno hipoteca, o algo que ha comprado a plazos con interés variable, vive así con el cinturón apretado pero más o menos tranquilo y un día, de pronto, llegan los tipos con ínfulas, se meten en casa con esa chulería que los caracteriza y se ponen a comer lo que encuentran, como el monstruo de las galletas, creciendo a nuestra costa. Un okupa no es buen asunto, desde luego, pero los peores okupas son los tipos. Como suele ocurrir con todo lo malo (ya desde niños con los castigos) se nos dice que los tipos de interés nos tratan así por nuestro bien, para que nos baje la fiebre de la inflación. Como también ocurre con otras penas, no hay forma de ponerles cara a los tipos: aunque lo sean todo no son nadie en concreto. Pero si uno se descuida lo echan de casa.