Nos encontramos a medio camino. María José Guerrero, delegada de la Aemet, alerta de que ya hemos recorrido un buen trecho para alcanzar la meta: el cambio climático. Somos tan listos que no desaceleramos en la carrera hacia la destrucción del mundo tal y como lo conocemos. Guerrero es experta en la materia, no como el 99,9% de los cuñados y listos que postulan y aportan descabelladas teorías para desmontar una realidad calurosamente palpable. Ya saben que llevar la contraria mola, es de gente cool. Ya veremos qué argumentan cuando el mar empiece a borbotear y nos quedemos sin posidonia, por ejemplo. O cuando no venga ni el Tato en julio y agosto a Ibiza porque para achicharrarse, pues oiga, que ya tenemos un montón de desiertos (cada vez más) en el mundo. La experta recuerda además lo que ya hemos sufrido: dos olas de calor en un mes. Y eso que estos fenómenos se producían hasta ahora cada tres años. Nada, cuñados, otro argumento a tumbar. El tercer apunte de Guerrero que me ha provocado un escalofrío es precisamente la noticia de que la brisa marina no me regalará más esta cosquilleante sensación. Como el mar está más caliente ni la brisa es ya lo que era. Pero no pasa nada, la caja está llena. Seguimos para bingo...