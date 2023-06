El tema del día

En confianza, les diré que no tengo ni idea de todo el cacao este de Vadella 64. Afortunadamente, en este Diario trabaja todo un especialista en la materia que se llama Eugenio Rodríguez. Lo pueden leer y, si se lo encuentran en la calle, le pueden abordar y él les iluminará sobre la materia. El pasado verano, cuando Eugenio se fue de vacaciones -merecidísimas- tuve que sustituirle y me tocó escribir una página sobre Vadella 64: me provocó un dolor de cabeza peor que la más terrible de las resacas. Así que, del tema del día, poco o nada puedo decir. Bueno sí, recordar la presunción de inocencia -la recuerdo siempre, sea cual sea el color político del investigado- y desear que la justicia haga su camino con un poco más de celeridad de la que nos tiene acostumbrados. El juicio del ‘caso Huerta’, sobre la corrupción urbanística en Sant Josep durante los años 1999-2006, tardó trece años en celebrarse, y cuando se hizo, el principal acusado -el arquitecto Huerta- ya había fallecido. El exalcalde Serra Escandell se libró de una condena por prevaricación porque la justicia tampoco se dio mucha prisa y, cuando le juzgaron, el delito ya había prescrito. O sea que ya saben, como diría el tópico, respeto escrupuloso por la acción de la justicia y, sobre todo, que no se entretenga demasiado.