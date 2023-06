Peste de jardines

En jardinería –praxis atinente a espacios cultivados sin fines agrícolas, sea cual sea su tamaño, hasta el nivel parterre– se llama mala hierba a la que no está en el lugar dispuesto por el que dice dónde debe estar cada hierba. El encargado de su poda y retirada deplora su trabajo no solo por no asumir dicha ética del poder, sino porque en este caso las condenadas a muerte son mucho más bellas y aromáticas que las ya sumisas, integradas y oscurecidas por la domesticidad. Sin embargo acata realizarlo por razones de lugar, tiempo, condición y estado. Para conciliar la tarea con sus principios recurre primero al criterio de obediencia debida, aunque en seguida lo desecha visto el mal uso que de él se ha hecho en la historia. Así que opta por no pensar en lo que hace y componer mientras tanto, de memoria, unas frases –las precedentes– dando cuenta de su objeción solo-de-conciencia.