El engañabobos de Baba Vanga

Yo puedo predecir cuándo va a llover. Sí, como lo oyen. Hasta ahora no le daba demasiada importancia, incluso me quejaba, porque me dan migrañas 24 o 48 horas antes de que caigan las primeras gotas. Y nunca fallo. Da igual que ese día aparezca lleno de solecitos en el IPhone. Va a llover como que me llamo Rita. Ahora he comprendido que esa jaqueca es, en realidad, un superpoder. Soy como Baba Vanga, pero a la ibicenca. Les confieso que hasta que apareció su nombre en la prensa, yo no conocía a más adivino que Nostradamus, que por lo visto ya está demodé. Sin embargo parece que esta mujer ciega, una búlgara que falleció en 1996, goza de gran predicamento entre millones de personas, dispuestas a creer a pies juntillas que las cosas que predijo durante su vida, gracias a las «voces» que escuchaba en su cabeza (por menos a muchos les llevan de cabeza al psiquiátrico), van a ocurrir. Para este 2023, Vanga avanzó un cambio en la órbita de la Tierra que traería aumento de las temperaturas y el nivel del mar. Unas «terroríficas» predicciones, que agudizan la angustia del ciudadano medio, como si no tuviera bastante con las subidas del alquiler, de la luz y de la cesta de la compra. Pero eso no lo vio venir la pitonisa. Mientras escribo esto, me duele la cabeza. No sé si el mundo se acabará este fin de semana, pero llover, llueve seguro.