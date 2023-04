El termómetro de Can Bufí

Bajo a diario de Sant Antoni a Vila (y se dice ‘bajo’, aunque las dos localidades estén a la misma altura) sobre las nueve de la mañana, media hora arriba o abajo. Todos los días laborables del año hay atasco en la zona de sa Blanca Dona. Un atasco que va creciendo o menguando a medida que se acerca o se aleja la temporada turística, pero siempre hay que estar unos minutos entre arrancadas y frenadas y circulando a paso de tortuga. Supongo que todos los conductores que tenemos que entrar en Vila por la mañana conocemos como si fueran de un familiar todos los negocios de Can Bufí. En mi caso los utilizo desde hace mucho tiempo como termómetro de cómo marcha la temporada. En los meses más crudos del crudo invierno (si es que se puede utilizar el adjetivo crudo para el invierno insular), la cola de vehículos no llega ni al Industrial. Después poco a poco se va alargando: Ibifood, Vinum, Color Art... hasta llegar al Lidl. Como es el negocio con fachada más amplia, ahí se tira el termómetro buena parte del año, pero tras la Semana Santa vuelve a empezar: Gráficas Pitiusas, Descanshop, Cal Viva, Oyster Ibiza. Esta mañana el mercurio de coches llegaba casi al almacén Hiper Suerte. Si superamos la rotonda de Can Bufí, temporadón. Horror.