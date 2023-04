Joan Perelló a la biblioteca

Fanny Tur -Menció d’Honor de l’Institut d’Estudis Eivissencs i molts anys i bons- convocà dies passats i com una mena de continuïtat del Dia Internacional de la Poesia, a tot una colla de poetes eivissencs, poetes que viuen d’habitual entre nosaltres. Diguem lògicament els noms,

Nora Albert, Iolanda Bonet, Carles Fabregat, Jèssica Ferrer, Bartomeu Ribes, Montse Rovira i Eva Tur. Tots al voltant d’un altre poeta, magnífic, cal dir-ho, mallorquí i una de les veus més arrelades a casa nostra, Joan Perelló, el principal protagonista de la vetllada. Poeta alt i sensible. Un acte cultural, de significació poètica sense dubte que marcà, entre altres coses també de rellevància l’entrada de la primavera, una estació casposa que hauria de declarar-se il·legal l a tots els efectes. Però aquesta evidentment és una altra història. L’esdeveniment a l’escenari de Can Ventosa, a la seva biblioteca, que porta, de tots es sabut, una intensíssima activitat cultural. En aquesta ocasió el poeta evocat fou el protagonista, d’altra banda escriptor del mes de març a l’esmentada biblioteca. Als seus setanta anys contempla una trajectòria creativa de qualitat. Cal destacar ‘La set del viatger’, ‘Paraula de poeta’, ‘Sal de Migjorn’...«Llegir en calma l’obra de Joan Perelló» -escriu Isidor Marí- «ens ajuda a entendre millor l’ànima humana i alhora és un camí de descobriment emocionant de les possibilitats expressives del llenguatge poètic. No us perdeu...».