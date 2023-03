Despertadme cuando acabe mayo

La adaptación libre del título de la canción de Green Day (’Wake me up when september ends’), que encabeza esta columna, me va al pelo para expresar la pesadilla que es para una periodista veterana como yo cualquier campaña, precampaña o preprecampaña electoral. En un bucle infinito, esta semana, en un esprint final hasta que se lo prohíban, cargos de toda clase y condición salen de sus despachos, se mezclan con los ciudadanos a los que hasta ahora han dado la espalda y se lanzan a competir en el innoble deporte del inauguranting ( lo que viene siendo propaganda pura y dura, pero pagada con el dinero de todos), que tiene varias modalidades: colocación de la primera piedra, estreno de instalaciones ya estrenadas, paseos y visitas por infraestructuras varias... Y una que este año se ha puesto muy de moda: como no hay nada hecho, colocan las imágenes de las recreaciones virtuales de cualquier proyecto en un caballete y hala, a vender la moto. Qué más da que vaya a comenzar en 2030 o nunca. Antes muertos que sin nada con lo que engatusar a los ciudadanos para conseguir un único y noble fin: mantenerse en la poltrona cuatro años más. Por favor, despertadme en junio.