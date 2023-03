Un conseller desinformat

El senyor Martí March, conseller d’Educació i Formació Professional del Govern balear, no coneix la situació educativa d’Eivissa i amb les declaracions que fa al Diario de Ibiza del darrer 23 de març posa de manifest la seva falta d’informació.

Eivissa suporta una important falta d’infraestructures educatives per acollir de manera adient l’alumnat de la nostra illa, però li faig saber que a la legislatura 2011/2015, vostè sí que sap qui era la delegada d’Educació d’Eivissa en aquest període, però no sap que malgrat la greu crisi econòmica que patíem a la nostra Comunitat, nosaltres, a més de fer intervencions de manteniment varen ser capaços de construir 7 centres escolars. A Eivissa em vaig trobar tot l’alumnat del CEIP Es Pratet en barracons, les administracions anteriors van decidir que havia d’anar a un terreny que nosaltres vàrem detectar que no complia amb tots els requisits i vàrem fer i obrir una escola nova, el CEIP Sa Joveria, a un altre terreny. L’alumnat del CEIP Sa Bodega estava en un centre molt vell i les famílies exigien que l’escola que s’estava construint per acollir els seus fills s’acabés, les obres estaven aturades per diferents problemes i nosaltres vàrem acabar el centre nou de doble línia i el vàrem obrir.

A Santa Eulària les famílies estaven al carrer amb manifestacions demanant un nou centre de secundària, perquè l’únic existent al municipi estava col·lapsat, i es va construir l’IES Quartó del Rei. A Santa Gertrudis la comunitat educativa també va sortir al carrer demanant l’ampliació de l’escola del poble i es varen fer les obres necessàries a fi que el CEIP Santa Gertrudis oferís el doble de places escolars i comptés amb unes instal·lacions dignes.

A Sant Antoni estaven aturades les obres del nou centre de secundària i es va treballar per aconseguir acabar-les i obrir l’IES Sa Serra. A més es va iniciar, acabar i obrir el CEIP Sant Antoni per acollir l’alumnat d’aquesta escola que estava en barracons. Com a Eivissa no comptàvem amb cap Centre Integrat de Formació Professional es va iniciar, construir i acabar el CIFP Can Marines.

Pel seu coneixement li comento que vàrem deixar planificada la construcció dels nous centres i les intervencions als més antics, es va comunicar que el més urgent era l’IES de Vila i per això es va proposar l’acord de la ubicació a la zona escolar del barri de Ca n’Escandell. Tot això es va fer sense comptar a Eivissa durant aquest període amb cap tècnic de l’Ibisec. De la Lomloe, de la seva precipitada implantació, dels innombrables canvis que ha fet la seva conselleria durant aquest curs escolar provocant situacions caòtiques, de la pèrdua de temps, nerviosisme i extres a tota la comunitat educativa d’Eivissa.... ja l’informaré un altre dia.