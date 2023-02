Si lo dice Patricia Gómez...

Aceptó la oferta de Can Misses porque era muy buena y estuvo a un tris de renunciar al contrato cuando comprobó las burradas que le pedían por cualquier tugurio. Hoy trabaja en el hospital gracias a las gestiones de otros médicos que le ofrecieron un alquiler, pero su casa se la comprará fuera, porque en la isla no ve futuro, con hipotecas que rozan el cielo, servicios pésimos y tardones por falta de personal y unos precios en todo, desde los tomates al técnico, que hacen que el salario que en la península o Canarias da para vivir holgadamente aquí ahogue. Eivissa es para muchísimos trabajadores sanitarios una estación de paso donde ganar puntos y hay que estar muy desconectado de la realidad o confundir la conselleria de Sanidad con la de Turismo, y al Parlament con Fitur, para defender, como hace Patricia Gómez, que somos un «destino atractivo». ¿Lo es para las enfermeras que se hacinan en pisos compartidos porque no les queda otra a la espera de un traslado? ¿Lo es para los médicos sobrecargados de pacientes que no traen a su familia porque el mercado ha convertido una vivienda propia en artículo de lujo, al alcance solo de potentados, narcos o fondos de inversión? ¿Lo es para celadores, auxiliares, limpiadoras de hospital con salarios de subsistencia o ni eso? ¿Lo será, si es que se quedan, para cualquiera de ellos cuando se jubilen y tengan que seguir pagando piso? Eivissa es un destino «atractivo», claro que sí, pero para turistas y especuladores. A la gente que vive de un sueldo normal, su «éxito» la está asfixiando.