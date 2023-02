Reducciones asumibles, salvo si es el violador de tu hija

Me he hartado de escuchar estos días a tertulianos afirmando que los depredadores sexuales excarcelados o con sus penas reducidas por la ley de solo sí es sí son un porcentaje pequeño del total, un efecto secundario indeseado asumible; con todos los cambios legislativos ocurren desfases así. Es lo que tiene hablar a bulto. Si precisamente esa mínima fracción de delincuentes condenados (que en realidad son una mínima porción de los que maltratan y abusan) incluyera al violador de su hija, al agresor sexual de su hermana o al acosador de su mejor amiga no hablarían con tanta ligereza. No he oído a ninguna mujer sostener esta argumentación. Ni siquiera a las arrogantes ministras y asesoras responsables de la nueva norma, que achacan el despropósito al machismo de los jueces en su conjunto, porque eso es más fácil que reconocer que no lo vieron venir.

En Balears, son 39 los sentenciados por crímenes sexuales con rebaja de pena, y tres los excarcelados directamente. ¿Asumible? ¿Pequeño porcentaje del total? No para las víctimas y sus familias. Ni tampoco para la lucha contra la violencia machista que lejos de disminuir, se alimenta con cada buena noticia que recibe un violador. Que se pueda arreglar y no se arregle también tiene delito.