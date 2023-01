Más de un año buscando casa en Ibiza

Llevo más de un año buscando casa para alquilar en Ibiza, tiempo suficiente para haber visto de todo y poder redactar un informe para el Consell de Ibiza, gratis, de cuál es la situación actual de la vivienda en la isla: insostenible. No hay nada por menos de 1.500 euros que se alquile todo el año y tenga al menos dos habitaciones. Nadie quiere perros, porque ladran o porque muerden los muebles, pero mi perra tiene más educación y empatía que muchas personas. Otros no quieren niños, como me pasó al llamar a la dueña de un piso en Talamanca a un módico precio. Cuando escuchó la palabra bebé le tembló la voz y me dijo claramente que no me lo alquilaba y que lo sentía. Desgraciadamente, no es la única vez que he encontrado rechazo a los niños. Cada vez que llamas a una oferta de alquiler de alguna inmobiliaria te hacen una fría entrevista por teléfono para ver si eres apto para su cliente. Si no tienes ingresos demostrables del doble del precio del alquiler ya estás fuera. No les interesa poner ni nombre ni cara a las personas. Lo que importa es la pasta y no cobrar menos que el vecino. Buscan seguridad, cuando la vida es impredecible. ¿Dónde estaremos de aquí a final de año? Ni idea, pero no pagando la codicia de ningún propietario de esta isla.