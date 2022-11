Curro está en Eivissa

¿Dónde está Curro? ¿Recuerdan ese anuncio del currele que se iba de vacaciones al Caribe por cuatro perras? Otro turista que hemos ganado. En vez de al Caribe, a la velocidad que avanza el cambio climático Curro no tendrá la necesidad de atravesar el charco para tumbarse al solete en pleno diciembre o enero. Para qué perder horas de avión para ver pececitos de colores en aguas calentitas, cuando ya lo tenemos todo aquí... No hará falta ‘caribear’ para disfrutar del verano en invierno. De hecho, es más que probable que como destino turístico de sol y playa, Eivissa y Formentera tengan que competir en breve con Suecia o Dinamarca o incluso Reino Unido, qué ironía, donde gozarán de una temperatura maravillosa durante gran parte del año. Y a los ‘ayusistas’ que esgrimen el pueril razonamiento de que siempre ha habido cambios climáticos en el planeta, decirles que sí, que tienen razón, pero que ninguno se ha producido en tan poco tiempo. Tardaban cientos, acaso miles de años. Como muchas especies animales, nuestro empresariado va a tener que ponerse las pilas para adaptarse al nuevo medio que se avecina. Ojalá me equivoque y pueda darles la razón a quienes, ahora, mientras me leen (alguno de los cuatro o cinco que lo hacen), piensen que soy un alarmista impenitente. Pero me temo que incluso me quede corto. El tiempo dirá...