Surrealismo y despilfarro en Londres

La escena se repite año tras año. Como el rey desnudo, o el monarca no se percata del papelón que hace o nadie tiene el coraje de decirle que así no, que así es inútil. Pero siguen. Sonroja ver a un edil o a un alcalde presentar (en castellano) una campaña promocional en la WTM ante un público compuesto por empresarios, políticos o periodistas pitiusos en vez de ante especialistas en prensa de viajes o turoperadores británicos. A veces, ante nadie, ante un vacío que duele a la vista. Para eso, mejor que se queden en la isla. No se puede ir a las ferias con las manos en los bolsillos o con actos promocionales ridículos (lo del vídeo con música épica e imágenes captadas por drones ya apesta). Tampoco el Govern espabila. Ruborizan sus presentaciones, como la del conseller de Turismo y la presidenta del Ejecutivo hablando (también en castellano) ante la parroquia balear y con un mensaje muy negativo (la WTM no es el lugar para hablar del turismo de excesos). Y qué decir de la mesa redonda de los cuatro responsables de turismo de las islas, difícil de escuchar en el ensordecedor pabellón, amén de la inutilidad de esa supuesta promoción. ¿De verdad los responsables de la Aetib no son capaces de idear mejores estrategias, mensajes y promociones? Es surrealista, pero también un despilfarro.