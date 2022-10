A 26 de octubre la isla recupera su fisonomía invernal, su aspecto de 8 de enero de vuelta al cole después de las navidades con casetas… Este fin de semana ya ha habido los cierres (sin closing ibicenco) de algunos clásicos (Rafalet, el que más) a los que se han añadido algunos de ‘nueva planta’ pero al estilo antiguo de ‘bajar la persiana’. Quedan dos o tres que alargan hasta el cambio de hora y ‘chao’. Algunos despistados, neo rurales o huidos de la estresante ciudad, que nos visitan por primera vez te preguntan y qué queda abierto… Uno piensa en Silvia y su ‘Sueño’ de Porto Saler, el Jubany… los de siempre en Sant Francesc y la oferta de la Mola que quiere reverdecer laureles y ser una cita gastronómica. Pues ánimo, que hay para todos los gustos, especialmente si son de buen y bien comer.

Sí, el futuro es lo que importa, dicen las malas lenguas viendo la que está cayendo en los mercados del dinero y en los mercados de proximidad donde la cesta de la compra ha subido casi un cuarenta por ciento.

El pasado inmediato va a condicionar el semblante y el espíritu de los aquí (residentes) presentes. Para saber el qué, el cómo y para el cuándo de ese futuro, nos estamos preparando. Lo mejor es preguntar a quien sabe, por sabio y porque maneja los datos, cómo ha ido la temporada. Lo adecuado es hacerlo a modo de ‘café, copa y puro’ pero a la postmoderna, o lo que es lo mismo con un vino que acompaña a un buen tentempié… La respuesta ha sido lacónica, imperativa… sin concesiones a la galería: ‘Rara’. Definición de la RAE sobre la expresión rara: «Que se comporta de un modo inhabitual». Me parece cursi… en nuestro lenguaje, sea román paladino o cheli, como prefieran, diríamos ‘extraña’ como una noria que sube y baja o la bolsa en tiempos de zozobra. Dice mi sabio que «muy buena» pero no tanto como se esperaba después de tanta pandemia y tantas restricciones. La verdad es que nadie ha ‘tirado la casa por la ventana’, es cierto. Algunos han pasado de puntillas por la ‘langosta’ y se han quedado en el ‘bullit de peix’ con la excusa de que está muy bueno y es «típico». Me da a mí que lo que se ha convertido en típico es salvaguardar la cuenta corriente por lo que está por venir… De todas maneras espero al invierno para saber el nivel real de la temporada… ustedes me entienden.