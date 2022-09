Educació per tots i totes, sense trampes ni excuses

En ple any 2022, encara, hi ha famílies que han de lluitar, i de quina manera, per aconseguir que es compleixin els drets més bàsics pels seus fills.

Només un petit parèntesi econòmic: al portal de transparència del Govern balear es poden comprovar els sous de tots els càrrecs polítics. Començant pel conseller d’Educació, Martí March, 80.578,74 €/anuals, a la conselleria d’Educació ens anam a 700.000€ anuals. Cap problema que els càrrecs amb responsabilitats estiguin ben remunerats. Però recordem que són servidors públics, i l’important és que els recursos econòmics de la conselleria estiguin a disposició dels més vulnerables i els qui més ho necessiten.

Fet aquests inicis. No es pot entendre com amb aquests sous a tots els gestors i ajudants i ajudants d’ajudants… encara a dia d’avui es tenguin mancances tan bàsiques com la falta de professionals per treballar amb nens i nenes amb necessitats especials.

Governants, una de les seves majors virtuts per es càrrecs que ocupen, hauria de ser predicar amb l’exemple. Què vull dir amb això? Com ens poden demanar que eduquem als nostres fills des del respecte, la solidaritat, l’empatia i la inclusió (aquesta paraula vos encanta per fer pòsters i publicacions les xarxes, però posar-la en pràctica) quan vostès tanquen les portes a les famílies que més ho necessiten?

Privar d’un/a ATE a nens com en Luca, és discriminació, incompliment de drets tan bàsics com l’accés a l’educació i, a més, algú tan senzill d’entendre com lluitar perquè les seves infàncies i adolescències siguin igual de felices que per la resta de nens.

Governants però també societat en general. Han provat de fer un exercici tan senzill com posar-se la pell dels demès? D’això se’n diu empatia. Pares, mares, gent del carrer, no val només amb signar un paper per demanar ajudes, cal més, molt més, per una cosa molt senzilla, sa família d’en Luca podríem ser qualsevol, de fet, tots som ells i no podem permetre que aquest sistema polític que tenim discrimini i menyspreï als nostres infants. Una societat que no té cura del seus infants no pot ser mai una societat sana.

Ja és hora de fer feina i no permetre que cada inici de curs ens trobem amb notícies tan dolentes i impotents com sa d’en Luca. Educació per tots i totes, sense miraments, ni trampes ni excuses!!

«Empatia: Capacitat d’entendre i sentir-se identificat amb els sentiments i les emocions d’una altra persona o grup».