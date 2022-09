¿532 VPO? Pocas me parecen

Gestionar la escasez es una pastilla amarga que no gusta a nadie, para recetarla se necesita mucha mano izquierda y, sobre todo, que los esfuerzos se repartan de manera equitativa a los recursos de cada uno. Cargar el peso sobre los que menos tienen es un grave error. Leo las críticas furibundas de GEN-GOB, Prou y Amics de la Terra contra el proyecto de 532 VPO en Ca n’Escandell y me parece que yerran el tiro y que, además, hacen gala de un clasismo insufrible. ¿La crisis de recursos la deben pagar los más humildes, los que no pueden acceder a una vivienda digna? ¿Por qué no dirigen su mirada a los adosados de lujo que están construyendo en Jesús? ¿Por qué no cuentan las grúas que están levantando villas en Can Furnet? Una sola de estas villas, con su piscina y su jardín, gasta más agua y genera más residuos que todo un bloque de VPO. Dicen que la construcción de estos pisos provocará un aumento de la población de la isla. En absoluto. Son viviendas destinadas a gente que ya está en la isla y que malvive compartiendo habitación, en pisos pateras, o en casa de sus padres. A estos, a los más vulnerables, se les quiere castigar sin techo para ‘salvar’ a la isla, y creo que se hace desde la comodidad de quien tiene la vida muy bien resuelta.