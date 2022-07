Lactancia y libertad

Pocos días después de la derogación del derecho al aborto en EEUU, la Academia Estadounidense de Pediatría lanzó una declaración en la que recomendaba la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y apoyaba la continuada durante al menos dos años. En The New York Times, la periodista y escritora Jessica Grose advertía de las aristas de esta recomendación. Desde las dificultades laborales para las madres hasta los problemas de salud que ya están emergiendo por la negativa de algunos médicos a facilitar recetas de leche para lactantes. Además de la presión social a la que son sometidas las madres que no pueden o no quieren amamantar.

La revista Time ha señalado a Emily Oster como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Esta economista recopiló estudios médicos fiables sobre crianza y embarazo de todo el mundo y los contrastó. Su trabajo concluyó que los beneficios de la lactancia son importantes, pero se han exagerado. La lactancia prolongada puede cortar las carreras de las mujeres o quebrar su salud mental. Deben darse todas las facilidades para practicarla, así como la libertad de no hacerlo. La crianza natural no puede convertirse en un arma para quienes quieren el regreso de la mujer al hogar.