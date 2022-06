Responsabilitats del Consell Insular per l’acte d’‘influencers’

Durant molts d’anys el Consell Insular, els cinc ajuntaments i el conjunt del sector turístic d’Ibiza han treballat de la mà en favor d’una promoció de l’illa que ressalti els valors més autèntics, tradicionals i sostenibles: El patrimoni, la cultura, la pràctica esportiva, la gastronomia, l’artesania, el producte local i la preservació d’un entorn i paisatge únics. Tota aquesta feina, tots aquests esforços, varen quedar per en terra, totalment destrossats, durant la celebració del vergonyós acte Ibiza International Influencers Awards, promogut i patrocinat per l’actual equip de govern del Consell Insular d’Ibiza.

A colp de selfie, aquests influencers varen mostrar a milions de seguidors de tot el món a les xarxes socials la seua desfilada de festa en festa, el seu postureig de vida de ric regada amb rius de xampany francès i, inclús, varen donar més difusió a una famosa cadena de fast food o a Formentera que a la mateixa illa que havien de promocionar.

Anys d’esforços del conjunt del sector i de les institucions en favor d’una promoció turística que allunyi la nostra illa dels tòpics de sempre, tirats per la borda en dos dies per la decisió de l’equip de govern del Consell Insular de destinar 100.000 euros al patrocini d’uns «premis» que només varen servir per amplificar la imatge d’Ibiza que volem evitar. Un vergonyós acte d’influencers que esperam que no es tornin a repetir mai més i que va fer un mal a la nostra imatge turística que haurà de ser avaluat. Perquè, efectivament, des del grup PSOE demanarem una auditoria de l’impacte dels missatges que es varen donar a través de les xarxes socials per poder exigir les corresponents responsabilitats.

Encara no hem sentit el president Vicent Marí demanar disculpes pel desastre dels premis influencers, a pesar que ha set l’acte de promoció turística d’Ibiza més desastrós que ha fet mai aquest Consell Insular. El primer de tots en sortir hauria d’haver set el president i titular del departament de Promoció Turística, senyor Vicent Marí, per donar una pública explicació i assumir responsabilitats. No obstant això, i a pesar de la gravetat dels fets, encara no li hem escoltat ni una paraula sobre aquest assumpte.

Si el contingut de l’acte va ser autèntic desastre per a la promoció turística d’Ibiza, no menys preocupant és la forma de contractació del patrocini. Encara a l’espera que facilitin a l’oposició accés als expedients, a pesar d’haver-ho demanat el 2 de juny -aquesta és la millora de la transparència que havia de dur al Consell Insular l’equip de govern del PP i Cs-, hem alertat d’uns contractes fragmentats i adjudicats sense concurrència pública, tramitats a través de l’empresa pública Fecoev, evitant així el control directe de la Intervenció General del Consell Insular. En total, es varen pressupostar 75.000 euros de promoció turística i 25.000 euros de promoció de moda i artesania. És a dir, un total de 100.000 euros de patrocini en dos contractes diferents adjudicats a la mateixa empresa per la via del negociat sense publicitat (sense concurrència pública) i per a un mateix acte.

L’anunci dels organitzadors de renunciar al cobrament dels 100.000 euros que estipulen els contractes no posa cap punt final a la depuració de responsabilitats. Al contrari, provoquen encara més sospites sobre els mateixos: Per què es varen fragmentar en dos contractes? Quins informes justificaven destinar 100.000 euros a aquest acte? L’empresa promotora hauria organitzat els premis sense comptar amb el compromís de patrocini del Consell Insular? Complia l’acte l’objectiu de «desvincular la imatge d’Ibiza d’una oferta limitada als productes de sol i platja, música electrònica i oci nocturn», com estableix el pla d’actuació de l’empresa pública Fecoev per a l’exercici 2022? Les preguntes són moltes i les respostes encara no s’han donat. La nostra preocupació és molt elevada tenint en compte el precedent del contracte irregular de 250.000 euros del vídeo ‘La vida islados’ per part del president Vicent Marí, denunciat davant de la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears.

El vergonyós acte d’influencers és un més de la llarga llista de contractes i subvencions directes, sense concurrència pública, que el Consell Insular va posar en el pressupost de 2022. Com hem explicat des del PSOE en ocasions anteriors, els contractes sense concurs públic s’han disparat a Fecoev, amb una partida de nova creació per a «patrocinis» de la marca ‘Ibiza’, amb un total d’1.197.279 euros, entre els quals hi ha el dels premis influencers. D’altra banda, les subvencions nominatives del Consell Insular enguany ascendeixen a més de quatre milions d’euros. Sumats als de Fecoev, en total hi ha 5.409.779 euros de sous públics del Consell Insular en els pressupostos de 2022 adjudicats ‘a dit’, una quantitat mai vista.

La política clientelar que practica el president Vicent Marí segurament deixarà molts d’estómacs agraïts, però també podria ser que acabi provocant alguna indigestió, i no serà precisament de xampany francès com el que corria per la festa dels influencers.

Vicent Torres Guasch | Expresident del Consell Insular d’Eivissa i portaveu del Grup PSOE