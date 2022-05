¿Cuándo nos hemos convertido en amish?

Cuando mis amigas y yo, de adolescentes, imaginábamos nuestro futuro, nos gustaba pensar que en aquel entonces lejano año 2000 nos desplazaríamos en coches voladores, androides muy humanos vivirían entre nosotros y vestiríamos como Jane Fonda en ‘Barbarella’. Si alguien nos hubiera dicho que, en pleno siglo XXI, aumentaría el número de personas en el mundo que creen que la Tierra es plana, que las vacunas son inventos del demonio y que hay que parir en casa nos hubiésemos reído en su cara. Y aquí estamos. Si añadimos una pandemia que nos devuelve a los tiempos de la gripe, la aparición de la viruela del mono, las guerras que no cesan y el Far West que sigue siendo Estados Unidos, nos queda una sociedad que ríete tú del Medievo. En Ibiza, donde nos creemos muy modernos, todas estas ideas tienen un gran predicamento. No hay más que ver la escuela que unos padres, sin encomendarse a dios ni a Educación, han construido por su cuenta en un claro del bosque en Santa Gertrudis. Seguramente son gentes que presumen de ecologistas y de amor por la madre Gaia mientras talan árboles sin permiso y llenan de cemento un paraje virgen, por supuesto sin licencia. Por no hablar de adónde van a parar las aguas residuales de ese váter instalado en un chamizo. Nos hemos convertido en amish y yo no me había enterado.