Tal como imaginaba, al final han sido el sol, el viento y la lluvia torrencial del pasado miércoles los meteoros que acabaron con la enorme vomitona que un perro soltó sobre la acera de la calle Garrovers (Can Bonet) hace 17 días y que su dueño no se dignó a recoger. Pese a los cuatro avisos mandados a la Línea Verde, sólo la tormenta vespertina de hace dos días redujo a la mínima expresión esa inmundicia. Lo más preocupante es que quien está a cargo de esa Línea Verde marcó como “solucionada” esa incidencia, cuando era evidente que no lo estaba. Ni siquiera reaccionó cuando fue informado, mediante otro aviso, de que la plasta seguía en el mismo lugar: sólo habían retirado algunas (no todas) de las defecaciones caninas que sembraban esa acera. Conclusión: la Línea Verde no funciona. Es otro bluf, puro marketing del Ayuntamiento de Sant Antoni para aparentar que hace algo en el ámbito de la limpieza. Pero no hay más que patear el pueblo o el barrio de Can Bonet, dejado de la mano de Dios por su Consistorio, para comprobar la dejadez absoluta de la empresa encargada de esas tareas y la falta de supervisión por parte de los responsables municipales. La vomitona es sólo un pequeño ejemplo, pero sirve para ilustrar el pasotismo municipal de un Ayuntamiento más interesado en organizar fiestas.